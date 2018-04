Podemos cree que la consulta del partido "no es contradictoria" con la hoja de ruta sobre confluencias en Andalucía

2/04/2018 - 12:48

El secretario político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, ha asegurado que los resultados de la consulta que Podemos ha celebrado para decidir si concurre a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019 en coalición con sus aliados y con su marca visible en la papeleta, salvo excepciones, "no es una cosa contradictoria" con la hoja de ruta que la formación morada en Andalucía planteó en materia de confluencias.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Los resultados de dicha consulta manifestaron que el 90,75 por ciento de los participantes avalaron que el partido se presente en las elecciones de 2019 en coalición con las fuerzas hermanas del espacio del cambio y con el nombre de 'Podemos' formando parte de la candidatura. Sobre esto, Rodríguez ha afirmado en rueda de prensa que su formación "no ha visto el referéndum como una cosa contradictoria a lo que se proponía desde Andalucía".

"El resultado no avala una tesis contradictoria. Lo que nosotros tenemos es una tesis distinta de trabajo", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que la formación morada en Andalucía "comenzó con un documento de unidad que pretendía discutir en las bases" del partido con otros actores "cuáles eran las bases de la unidad" porque "el sujeto político no se sustenta en nombres sino en contenidos".

En ese sentido, según ha dicho Rodríguez, la "afinidad construida" con IU permite que ambas formaciones coincidan en la construcción de un "sujeto político" desde el contenido. En este punto ha recordado que "ninguna de las dos organizaciones se ha negado a que su nombre apareciera en la papeleta" por lo que ha remachado que el resultado de la consulta "no entra en contradicción".

"Nosotros hemos dedicado meses a mejorar la sintonía y complicidad para construir una alternativa y no permitir que gobierne el PP ni Ciudadanos", ha dicho, el secretario político, quién ha asegurado que la discusión con IU está "en la construcción de un proyecto" y "no sobre nombres" porque esa sería "la última parte" del diálogo.

Por ello, ha destacado que si el nombre de Podemos aparece "mejor", pero "eso no entra en contradicción" con lo planteado por la formación a nivel andaluz y "no pondría en cuestión el proceso" porque tanto IU como la formación morada coinciden en "hacer hincapié en la discusión política".

"Hemos puesto énfasis en la complicidad para construir una confluencia que supere Unidos Podemos y que cree un efecto de arrastre que reilusione y visualiza una alternativa real", ha insistido.

Rodríguez ha dicho que "esto no se hace de la noche a la mañana" y que hasta el momento "no ha aparecido la discusión de nombres" con IU, aunque "aparecerá", pero ha insistido en que la "complicidad" de ambas formaciones "no se basa en la discusión de nombres sino en seguir avanzando por arriba y por abajo en una alternativa". "No estamos en la cuestión nominalista", ha zanjado.

Preguntado por si se ha puesto una fecha límite para que esté definida la confluencia entre Podemos Andalucía e IU, Rodríguez ha apuntado que esa alternativa que están construyendo "debería ser una realidad pronto" porque así lo quieren ambas direcciones. Así, ha esperado que esta primavera sea también una "primavera política" y se pueda concretar el "sujeto político" lo antes posible. "Tenemos prisa en visibilizar esa alternativa", ha dicho.

Por otro lado, preguntado por un posible adelanto electoral en Andalucía, el secretario político de Podemos a nivel andaluz ha dicho que su formación no ha hecho "especulaciones al respecto" porque eso podría meter "presión" al proyecto de confluencia con IU y el proyecto que pretenden construir "no se debe sujetar a la presión electoral" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ni "a los motivos tácticos" de esta.

"Díaz convoca según cálculo electoral y si estamos sujetos a los cálculos del PSOE, no iremos al proyecto ilusionante. No estamos pendiente de eso, estamos pendiente de construir un bloque de cambio", ha concluido.