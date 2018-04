PP pide al Gobierno municipal que asuma recargo del SER ya que "presume de 1.000 millones de superávit"

2/04/2018 - 13:00

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cuestionado este lunes que no sea el equipo de Gobierno municipal quien no asuma el coste de gestión en el pago del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) cuando se pague por aplicación móvil, ya que "presume de una ciudad con 1.000 millones de euros de superávit".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Así se ha manifestado Almeida tras comunicar el Consistorio de la capital que las aplicaciones móviles podrán repercutir el coste de gestión en el pago del SER. El Ayuntamiento ha remarcado en un comunicado que los usuarios del SER podrán seguir pagando el mismo precio que hasta ahora usando los parquímetros y que la Administración no recibirá ningún ingreso por el cobro de estas comisiones.

"Ya dijimos que no estábamos de acuerdo, y ya se llevó una proposición a Pleno; la petición fue clara, que no se aplicara ese recargo y no se aplicara a los madrileños", ha recordado el portavoz del PP en Cibeles, quien ha lamentado que Ahora Madrid "ignora el mandato del Pleno".

"Si tenemos una ciudad que presume de 1.000 millones de superávit, ¿por qué no asume el Ayuntamiento el recargo en vez de trasladarlo a los ciudadanos?", se ha preguntado.