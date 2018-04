Podemos espera que este miércoles Cifuentes aporte todos los documentos que "desacrediten" la polémica de su máster

2/04/2018 - 13:23

"O tiene documentos y pruebas para demostrar que es cierto o si no tiene que dimitir", insisten

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario de Podemos ha señalado este lunes que espera que este miércoles en el Pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aporte "todos los documentos que desacrediten" las informaciones sobre la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Así lo ha indicado Ruiz-Huerta en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que se haya decidido que Cifuentes acuda a comparecer este miércoles a las 16.30 horas a la Cámara de Vallecas.

"Gracias al trabajo de los grupos de la oposición y con la ayuda de Ciudadanos habrá un Pleno en el que la señora Cifuentes va a poder dar explicaciones sobre este asunto que tiene en alerta a los madrileños y a todo el país. Lleva casi dos semanas desaparecida sin dar explicaciones y, por fin, va a tener que hacerlo y yo confío en que Cifuentes venga con documentos que acrediten que la información de 'eldiario.es' es falsa", ha sostenido.

Para Ruiz-Huerta, si la presidenta autonómica no aporta esta documentación "la situación es crítica, el tener a un presidente del Gobierno de la Comunidad que ha podido cometer un fraude semejante que está al frente de todas las universidades públicas madrileñas". "La ciudadanía no se merece una presidenta así y tendría que dimitir inmediatamente si los grupos de la oposición consideramos que las explicaciones que dé el próximo día no son suficientes", ha aseverado.

La formación morada solicitó la comparecencia de la presidenta regional, uno de sus profesores de su polémico máster, Pablo Chico; y la funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Amalia Calonge para que den explicaciones sobre este asunto en la comisión de investigación sobre corrupción política del Parlamento regional.

A este respecto, Ruiz-Huerta ha apuntado que si la dirigente madrileña "deja claro con documentos" la polémica este miércoles en el Pleno extraordinario, "ahí debería cerrarse ese capítulo y ya quedaría demostrado y no tendría que comparecer en ninguna otra comisión".

"Me parece bien que se haya solicitado su comparecencia en la comisión de corrupción, pero el devenir de los acontecimientos debería ser mas radical: o tiene documentos y pruebas para demostrar que es cierto o si no tiene que dimitir; porque no es sostenible tener ni un sólo día al frente de la Comunidad a una presidenta de estas condiciones. Confío en que haya un mínimo de respeto en el PP por las instituciones democráticas y que no nos deteriore la imagen", han incicido.

Por último, la portavoz de la formación morada ha asegurado que en su grupo parlamentario han puesto "un gran empeño" en que la dirigente madrileña "comparezca", algo que, a su parecer, es "necesario y un ejercicio de higiene democrática que Cifuentes dé explicaciones. "Creo que tiene que dar esas explicaciones y no puede ser que esté escondida debajo de la cama. Cada vez lo tiene más difícil para poder acreditar y desmentir lo que dice 'eldiario'", ha concluido.