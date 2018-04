Ciudadanos afirma que no conoce el texto de la Ley de Crédito y niega estar "obstaculizando" su aprobación

2/04/2018 - 13:26

La diputada de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias, Diana Sánchez, ha asegurado este lunes que su grupo parlamentario desconoce el texto de la Proposición de Ley de Crédito Extraordinario que el Gobierno quiere tramitar por lectura única en el parlamento autonómico. Asimismo, ha negado estar "obstaculizando" su aprobación.

OVIEDO, 2 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa la parlamentaria de Ciudadanos ha explicado que la ley todavía no ha entrado en la cámara, ni ha sido calificada por la Mesa. "No conocemos el texto de esta ley y quienes han obstaculizado para que esa ley no esté tramitada ha sido la izquierda, que ha estado tres meses negociando", ha aseverado Sánchez.

La mesa, ha explicado, "estuvo la semana pasada de vacaciones" y no se reunió. Si se hubiese reunido, se podría haber calificado la iniciativa y podría haberse llevado a pleno "quizá esta semana".

"Si tienen prisa en aprobar el crédito, está en su mano convocar una mesa extraordinaria", ha señalado, para afirmar después que la posición de su grupo aún está "abierta". "No sabemos qué vamos a hacer porque no conocemos el texto", ha dicho.