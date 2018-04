UGT y CCOO proponen negociar planes de igualdad en empresas desde 50 trabajadores y un estudio de género en convenios

2/04/2018 - 13:36

Reclaman a la Junta invertir en formación en materia de igualdad, incluir ésta en la negociación colectiva y más vigilancia

UGT y CCOO han propuesto una serie de medidas a la Junta de Castilla y León, la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale) y la Inspección de Trabajo como la negociación de planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores (es obligatorio a partir de 250), que haya obligación de registrar estos planes o un estudio con perspectiva de género sobre los convenios colectivos para detectar posibles discriminaciones.

Así lo han explicado los sindicatos en una rueda de prensa en la que reclaman medidas tanto a las consejerías de Empleo y Educación como a la patronal castellanoleonesa y la Inspección de Trabajo con el fin de complementar las acciones que ya se llevan a cabo y el propio anteproyecto de ley consensuado en el marco del Diálogo Social para promover la conciliación y en contra de la brecha de género.

La secretaria de Igualdad y Juventud de UGT Castilla y León, Ana Isabel Martín; la secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO, Yolanda Martín; el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, Fernando Fraile; y el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT, Raúl Santa Eufemia, han presentado estas propuestas de actuación que trasladarán a la Administración y la patronal para intentar llevarlas a cabo.

Los responsables sindicales han aclarado que no son medidas que se hayan "quedado en el tintero" a la hora de negociar el anteproyecto de ley recientemente presentado, sino que son complementarias y tratan de seguir avanzando en un "recorrido largo", ha señalado Isabel Martín.

En la misma línea, Fernando Fraile ha incidido en que algunas de ellas se enmarcan en el ámbito de la negociación colectiva o no se pueden incluir en una legislación autonómica al ser una competencia estatal. El responsable de CCOO ha asegurado que tras el 8 de marzo "el listón de reivindicaciones no puede ser el mismo".

Precisamen en esto ha coincidido Raúl Santa Eufemia, quien ha aseverado que la labor del 8M hay que hacerla "365 días al año" y por eso recogen sus propuestas en este documento, que esperan que se pueda traducir en algún acuerdo.

PLANES EN EMPRESAS MÁS PEQUEÑAS

En concreto, los sindicatos piden a la Consejería de Empleo promover planes de igualdad negociados en las empresas de 50 o más trabajadores, cuando ahora es obligatorio en las que tienen a partir de 250 empleados, mientras que en las que sean más pequeñas se propone la promoción del desarrollo de medidas de igualdad para mejorar el acceso al empleo, la formación y promoción interna en las empresas o, entre otras, de ordenación del tiempo de trabajo para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad.

En este marco, reclaman también que se establezcan los mecanismos necesarios para que los planes de igualdad de las empresas se registren, para su depósito y publicación, en el registro legalmente establecido al efecto, el REGCON, donde se hace lo propio con los convenios colectivos.

A este respecto, Yolanda Martín ha precisado que no se está cumpliendo con todo lo referente a planes de igualdad pero además la Inspección es "bastante laxa" en este sentido, ya que además no hay obligación de registrar los planes, por lo que no se sabe cuántos hay, ya que los únicos datos de los que disponen son de 2015 y en los mismos se apreciaba que de 58 empresas obligadas sólo la mitad lo habían negociado.

De la misma forma, piden a la Junta realizar un estudio con perspectiva de género, en el plazo de seis meses desde que se formalice un acuerdo, de los 667 convenios colectivos existentes en Castilla y León para detectar las posibles cláusulas discriminatorias y proceder a su corrección. En este sentido, se reclaman nuevos parámetros en el control de la legalidad de los convenios que permitan realizar requerimientos en materia de igualdad para corregir posibles discriminaciones.

A todo esto se suma la petición de actuaciones formativas en materia de igualdad, conciliación y corresponsabilidad al personal, programas de mejora de empleabilidad, acceso y permanencia en el empleo o la modificación de las normativas de los órganos de participación institucional para adaptarse al anteproyecto de ley de conciliación.

Por otro lado, a la Consejería de Educación se le propone incrementar la inversión en la formación del profesorado y profesionales de apoyo e incidir especialmente en la educación de la igualdad y la diversidad sexual y de género. Asimismo, se reclaman actuaciones para combatir el sexismo y los estereotipos de género, programas de orientación para combatir la segregación en elección de estudios y profesiones o iniciativas para favorecer la conciliación entre todos los miembros de la comunidad educativa.

PETICIONES A LA PATRONAL

Por otra parte, piden a Cecale que se incluyan los citados planes de igualdad en la negociación colectiva de las empresas de más de 50 empleados y se registren los mismos y que en las más pequeñas se garantice, por convenio, medidas de igualdad, de la misma forma que han reclamado a la Consejería de Empleo.

Además de reivindicar que las empresas aseguren el ejercicio del derecho a la conciliación y que ésta sea de forma corresponsable, UGT y CCOO proponen a Cecale que realice un estudio desde la perspectiva de género en 18 empresas (dos por cada provincia) de menos de 50 empleados, a propuesta de las partes y de manera voluntaria, para realizar un diagnóstico para la detección de necesidades y en un plazo determinado se puedan corregir las posibles discriminaciones y eliminar los obstáculos que impiden la plena y efectiva igualdad de género en la empresa.

Para ello, proponen a la Junta que asuma el compromiso para realizar el estudio, facilitar los medios necesarios y que entregue a las empresas que participen una identificación de buenas prácticas.

Finalmente, los sindicatos reclaman a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dar un "impulso" a la campaña 'Medidas y planes de igualdad' para exigir la elaboración y aplicación de la ley y "sobre todo" que se apliquen sanciones en aquellas en las que no se ha negociado ni aprobado plan alguno y es obligatorio o en las que se ha establecido uno o dos plazos para hacerlo y siguen en la misma situación.

Asimismo, reivindican que se vigile y sanciones a las empresas dentro de la campaña sobre seguimiento y ejecución de medidas y planes de igualdad, para lo que piden más inspecciones, que se actúe con mayor incidencia en la campaña 'Acoso sexual y acoso por razón de sexo' y que se incida en la campaña sobre 'Discriminación salarial'.