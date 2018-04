El festival 'Cine por mujeres' proyecta 28 películas y organiza debates dirigidos por directoras y productoras

2/04/2018 - 13:46

El festival 'Cine por mujeres', que se celebra en Madrid entre este martes y el domingo, proyecta 28 películas realizadas en los últimos tres años y organiza coloquios y debates que estarán dirigidos por directoras, productoras y otras profesionales.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Este festival, que se ha presentado este lunes, tiene como objetivo hacer visible el trabajo y el punto de vista de las mujeres en la creación cinematográfica y audiovisual.

A la presentación han acudido el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos; la directora del festival, Carlota Álvarez; el director Diego Mas Trelles; el responsable de Contenidos de Espacio de la Fundación Telefónica, Andrés Pérez; y la presidenta de la SGAE, Inés París.

Las sedes donde se proyectarán las películas y donde se celebrarán los debates serán el Palacio de la Prensa, el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, la Sala de Cine de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la Sala Berlanga de la Fundación SGAE y la Sala Iberia de la Casa de América.

Entre los objetivos de este festival, según ha explicado Carlota Álvarez, se encuentran convertirse en una cita anual en el calendario internacional de festivales de cine, proyectar las mejores películas hechas por mujeres, poner en valor el talento profesional español que reside tanto dentro como fuera del país, dar visibilidad a la igualdad, debatir con el público, dar una visión de la producción cinematográfica de un país específico en cada edición e implementar una plataforma que ofrezca información al sector y al público.

Algunas de las películas que se proyextarán serán 'Westwood: Punk, Icon, Activist', Numéro une', Wieza. Jasny dzien', 'Euphoria', 'Western', 'El futuro que viene', 'The Breadwinner', 'Grace Jones: Bloodlight and Bami', 'Granny's Dancing on the Table', 'Speglingar', 'Den allvarsamma leken', 'Flocken', 'Sameblod', 'Exfrun', 'Matar a Jesús', 'Los perros', entre otras.

La presidenta de la SGAE, Inés París, ha explicado que desde la fundación que preside "se hace todo lo posible para buscar la igualdad entre hombres y mujeres". "Las mujeres queremos estar en estos festivales, igual que queremos estar en San Sebastián, en Berlín o en Venecia", ha señalado.

Asimismo, París ha indicado que el discurso sobre la igualdad en cultura "no se debe quedar en un enunciado, sino que debe haber un trabajo muy concreto sobre cada una de las mujeres que componen ese conjunto".

Por su parte, Jaime de los Santos ha subrayado el papel "imprescindible" de las mujeres en la sociedad". "He tenido la suerte de vivir rodeado de mujeres, tanto mi madre como mis hermanas me han enseñado lo imprescindible que son", ha indicado.

Además, de los Santos también se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que ha denominado como "otra de las mujeres imprescindibles en su vida".

Por último, el consejero ha destacado que en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid las mujeres poseen un papel "evidente". "Cerca del 70 por ciento del personal son mujeres y la totalidad de los altos cargos son mujeres", ha finalizado.