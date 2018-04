Madrid. podemos insta a cifuentes a dimitir si sus explicaciones sobre su máster "no son convincentes"

2/04/2018 - 13:25

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo este lunes, tras conocerse que el Pleno parlamentario en el que comparecerá la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para hablar de su polémico máster se celebrará el próximo miércoles a las 16.30 horas, que la mandataria "tendrá que dimitir si sus explicaciones no son convincentes".

En los pasillos de la Cámara regional, señaló que "por fin se celebrará un Pleno en el que Cifuentes podrá dar explicaciones sobre este asunto que tiene alerta a todo el país".

Tras destacar que "lleva casi dos semanas desaparecida sin dar información alguna", afirmó que confía en que "venga con documentos que acrediten que las informaciones publicadas son falsas".

"Ojalá sea así", si no la situación en la región "será crítica, por tener una presidenta que ha podido cometer un fraude semejante", según la portavoz de Podemos, quien señaló que "la ciudadanía no se merece una presidenta así y tendría que dimitir inmediatamente si la oposición considera que sus explicaciones no son suficientes".

A su juicio, "cada vez lo tiene más difícil para poder acreditar que es mentira lo que se dice".

