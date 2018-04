Madrid. zafra (ciudadanos) espera que las explicaciones de cifuentes sobre su máster sean "veraces"

2/04/2018 - 14:26

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid César Zafra dijo hoy en los pasillos del Parlamento regional, respecto a la comparecencia de la presidenta Cristina Cifuentes en el Pleno parlamentario para dar explicaciones sobre su polémico máster, que espera que sean "veraces".

Tras denunciar el silencio de Cifuentes desde que se conoció esta información, dijo que en estos días "solo hemos visto escapatorias".

"Ya es hora de que dé explicaciones", señaló Zafra, quien aclaró que si no son "concretas y convincentes, tomaremos medidas y exigiremos su dimisión". No aclaró su posición al respecto y señaló que "cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río".

Zafra explicó que "si no hay explicaciones, tendremos consecuencias", aunque no dijo cuáles, y manifestó que espera que el PP "no se limite a agotar los plazo judiciales" sobre este asunto.

