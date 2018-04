Las pensiones y el cheque bebé, a debate en el próximo pleno del Parlamento de Canarias

2/04/2018 - 14:44

El Parlamento de Canarias celebrará los días 10 y 11 de abril una nueva sesión plenaria en la que se debatirán, entre otros asuntos, el incremento de las pensiones y que se otorgue un cheque bebé de 3.000 euros a todas las familias cuya renta no haya sido superior a los 19.000 euros.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 (EUROPA PRESS)

En concreto, el orden del día acordado hoy lunes en Junta de Portavoces incluye una proposición no de ley de Podemos en la que se insta al Gobierno de Canarias a complementar la cuantía de las pensiones no contributivas hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento y en la medida en que el Gobierno del Estado no haya incrementado la cuantía de tales pensiones hasta alcanzar dicho indicador.

Asimismo, el grupo socialista vuelve a llevar a la Cámara el cheque bebé después de que esta iniciativa fuera rechazada en la votación de las propuestas de resolución durante el Debate sobre el estado de la nacionalidad. ASG se equivocó al votar en contra de la propuesta, aunque los gomeros la apoyan, de ahí que el PSOE la plantee de nuevo.

El grupo Podemos planteará otra pnl sobre el control de la trazabilidad en productos agroalimentarios; el grupo popular, una sobre las ayudas universitarias en relación a la segunda lengua y otra sobre ayudas para autónomos para la prolongación de la tarifa planta; del grupo socialista presentará otra pnl pidiendo la retirada de las líneas de financiación para los proyectos gasísticos, y por parte del grupo nacionalista, una pnl solicitando al Gobierno del Estado un nuevo acuerdo sobre el Convenio de Carreteras y las cantidades adeudadas.

En el capítulo de comparecencias, el grupo mixto ha presentado una sobre la regulación del estatuto de municipios turísticos; el grupo NC, una sobre el muelle de Agaete y otra sobre las pensiones; el grupo popular, sobre subvenciones para el alquiler de viviendas; el PSOE, sobre actualización de la Ley de policías locales de canarias y otra sobre el acuerdo marco para la contratación de servicios asistenciales a pacientes que son derivados del SCS.

Del grupo nacionalista, el orden del día incluye una comparecencia sobre el hundimiento de los barcos en Gran Tarajal y las medidas adoptadas, otra sobre el segundo acuerdo respecto a la mejora del empleo público y cuáles son sus incidencias en la Comunidad Autónoma, otra sobre las ofertas de plazas de médicos internos residentes para 2018 y una última sobre la estrategia energética de Canarias.