COAG-A lamenta la "falta de respuestas" a los problemas del sector agrario ante las incidencias del temporal y plagas

2/04/2018

COAG Andalucía ha lamentado este lunes que, "un año más", la vía de los seguros y política fiscal no han dado respuesta a los problemas y necesidades del sector agrario ante las incidencias meteorológicas y de plagas.

Así lo ha manifestado la organización en un comunicado tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden por la que se reducen los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.

En este marco, COAG-A ha valorado la reducción de módulo del olivar pero ha manifestado su negativa a que "solo afecte a los municipios de Jaén y a algunos de Sevilla" ya que "la reducción ha sido de 0,18 para toda Jaén y 0,13 para las localidades sevillanas de Aguadulce, Casariche, Estepa, Guillena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Osuna, Pedrera y El Rubio".

Desde la organización han señalado que pidieron que se redujera al 0,08 con carácter regional, debido a "las lluvias escasas e irregulares, que provocaron un retraso del ciclo del cultivo", tanto en secano como en regadío, así como por la incidencia de plagas como el barrenillo o la euzophera. "No se entiende que queden fuera provincias como Córdoba o Granada, mientras que Sevilla y Málaga sí ven recogida la petición de reducción de módulo para aceituna de mesa, que queda en 0,18", han valorado.

A juicio del grupo, también quedan excluidos "buena parte de los productos hortícolas", a pesar de que sufrieron la meteorología adversa que provocó la aparición de virus y el descenso de producción en las zonas productoras, especialmente Almería y Granada. Han recordado además que el temporal de viento de Levante en abril causó daños en estructuras en la provincia de Cádiz, mientras Málaga sufrió especialmente la escasez de lluvias y las altas temperaturas.

Sin embargo, han apuntado, solo se ha conseguido "el 0,18 para calabacín y tomate en Almería (se pedía 0,09 para todos) y para pimiento y tomate en Granada (se pedía 0,10), excepto en las localidades de Freila y Zújar, que obtienen el 0,10 para todos los productos hortícolas. En Málaga, se reduce el módulo de aguacate pero sólo hasta 0,26 (se pedía 0,22) y el de cebolla en la zona norte o Antequera al 0,18. Sevilla no obtiene rebaja fiscal ni en hortícolas ni en cítricos y Cádiz consigue el 0,13 para tomate (pedía 0,10 para todas) en algunas localidades".

Desde la organización agraria han criticado que se hayan producido "importantes olvidos" de peticiones de sectores como la flor cortada o la remolacha, para la que se pidió módulo cero, por la incidencia de plagas como la gardama o la araña roja, que causaron "una bajada de producción y un notable incremento de gastos en tratamientos".

De igual forma, COAG-A ha lamentado que también se olvida el algodón, en una campaña marcada por las resiembras en Jaén y Córdoba, provocadas por las temperaturas primaverales altas y las precipitaciones nulas, mientras en Cádiz y Sevilla estuvieron motivadas por las lluvias de mayo, que causaron pudrición de semillas y asfixia radicular.

Así, los costes de producción se incrementaron en casi un 20 por ciento, y por eso "se pidió la reducción del módulo hasta el 0,31" (0,28 en algunos municipios de Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla). Además, desde COAG-A se ha trasladado la necesidad de revisar con carácter permanente el módulo aplicable al algodón, fijado en 0,37 desde 2010, dado que "los ingresos de los productores han descendido notablemente en los últimos años".

Por lo que respecta al viñedo, Córdoba y Málaga han logrado reducción del índice de rendimiento, del 0,22 para uva para vinificación en la Denominación de Origen (DO) y de 0,18 para la producción no amparada por DO en el caso de Córdoba, así como del 0,16 para uva de vinificación en DO y 0,13 para la producción no amparada por DO en Málaga, mientras que la provincia de Cádiz ha quedado fuera.

En cereales se pidió el módulo cero por la "fuerte virulencia" de la plaga del mosquito, que provocó "importantes daños", pese a que la reducción se ha quedado en el 0,18 y en 0,13 en dos municipios almerienses.

Por lo que respecta al almendro, aunque se pidió el módulo cero por las elevadas temperaturas, la helada de febrero y la plaga del gusano cabezudo y el pulgón, se ha concedido 0,18 para toda Granada y algunos municipios de Almería, y 0,13 para los municipios de Huesa, Pozo Alcón y Quesada, en Jaén.

SECTORES GANADEROS

Los sectores ganaderos se han visto "algo mejor" recogidos en la orden, aunque con reducciones menores de lo que se solicitaba, según la organización. Así, la apicultura consigue una reducción hasta el 0,13, a pesar de que se pidió módulo cero tras una campaña "nefasta" con una merma en la producción de miel que alcanzó el 80 por ciento.

Además, siempre según COAG-A, diversos municipios se vieron afectados por incendios, como El Castillo de las Guardas, en Sevilla, o La Granada de Riotinto y Zufre en Huelva, que ven reducido el módulo al 0,05 al igual que los jiennenses de Santiago Pontones y Segura de la Sierra. "No se entiende sin embargo que queden excluidos otros como Almonte, Mazagón o Moguer, muy afectados por el más grave de los incendios del verano pasado", han valorado.

Por otra parte, ante la "escasa cantidad y calidad" de los pastos que obligaron a los ganaderos a aumentar el porcentaje de suplementación alimentaria, y ante la presencia de enfermedades como la tuberculosis bovina o la 'lengua azul', desde COAG-A se pidió el módulo 0,09 para los sectores semiextensivos de bovino y ovino de carne, caprino de carne y leche, y el módulo 0,1 para el bovino de leche y el resto de sectores intensivos.

Sin embargo, han apuntado, la orden recoge el 0,16 para bovino de leche, 0,18 para bovino de cría extensivo y para ovino y caprino de leche extensivo y para porcino de cría extensivo, y 0,09 para bovino, ovino, caprino y porcino de carne extensivo.