Tribunales.- Acusado de estrangular a su pareja en un hotel dice que la mujer murió tras prácticas sexuales

2/04/2018 - 16:06

El hombre acusado de estrangular a su pareja en la habitación de un hotel en el que se alojaban en el núcleo poblacional de Torre del Mar, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, ha declarado este lunes que la mujer falleció después de realizar unas prácticas sexuales, en concreto asfixia erótica, tras lo que él se quedó dormido y se dio cuenta de que ella había muerto al día siguiente.

MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)

Un jurado popular juzga desde este lunes a un hombre, al que la Fiscalía acusa de un delito de homicidio y solicita una pena de 15 años de prisión. Los hechos sucedieron en junio de 2015 y según sostiene el ministerio público, la pareja, de nacionalidad danesa, estaba de viaje en dicha localidad para pasar unos días y visitar a un amigo.

La acusación pública señala que el 20 de junio de 2015, ambos estaban en un chiringuito con unos amigos y mantuvieron una discusión. La mujer se fue al hotel y cuando el hombre regresó volvieron a discutir, tras lo que, según el fiscal, él cogió el cable del cargador de un teléfono móvil "y acabó con su vida estrangulándola".

Pero el acusado ha rechazado esta versión a preguntas de su abogado, ya que se ha negado a contestar al fiscal, y ha señalado que llevaban viviendo juntos desde 2008 y que la relación con la mujer era buena, apuntando que cuando llevaban tres años en ciertas ocasiones realizaban prácticas sadomasoquistas "para mantener más chispa".

Ha explicado que aquella noche cuando llegó al hotel volvieron a discutir, pero hicieron las paces y entonces mantuvieron relaciones sexuales, practicando al final la asfixia erótica. Al terminar, no se dio cuenta de nada, porque se quedó dormido y al día siguiente fue cuando vio que ella no despertaba y no se movía.

Entonces, ha señalado que avisó a la persona de recepción y que no entendía bien lo que le preguntaban porque no sabe hablar español. Asimismo, ha dicho que la mujer tomaba medicamentos para el asma y también antidepresivos, además de que ese día habían consumido ambos gran cantidad de droga y alcohol.

Ha argumentado que en su primera declaración dijo que la mujer se había suicidado con el cable del secador porque tenía "miedo" y le daba vergüenza decir que habían realizado ciertas prácticas sexuales, además de que su mujer acababa de morir.

Para la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer, Flor de Torres, la víctima es "una de las 60 mujeres muertas por violencia de género de 2015" y ha incidido en que es "muy recurrente que un maltratador quiera eximirse de culpa".