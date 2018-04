Ayuntamiento marbellí dice que instalar los juzgados en edificio de Roca "requiere un trabajo jurídico muy fino"

2/04/2018 - 17:09

El portavoz del equipo de gobierno de Marbella (Málaga), Félix Romero, ha señalado este lunes que un inmueble ubicado cerca del Hospital Comarcal Costa del Sol y que fue propiedad del exasesor de Urbanismo y condenado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, sería "perfecto" para habilitar los juzgados, pero su utilización por parte del Consistorio "requiere todavía de un trabajo jurídico muy fino".

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Romero, que ha comparecido en rueda de prensa, ha indicado que el Gobierno local "no se mueve con otra alternativa" para concentrar en ese inmueble los juzgados del municipio, repartidos en la actualidad en tres sedes.

El portavoz municipal ha indicado que el edificio, ubicado en el distrito de Las Chapas y con acceso desde la A-7, cubriría "todas las necesidades y requerimientos y nos consta que al estamento judicial también le parece un inmueble adecuado y que la Consejería de Justicia no lo ve mal y trabaja sobre esa hipótesis". "Está ubicado en las afueras de Marbella, tiene bolsas de aparcamiento suficientes y fácil acceso. Sería perfecto", ha señalado.

El portavoz ha destacado el "arduo trabajo" que, según él, realizó anteriormente el Ayuntamiento durante años para encontrar localizaciones en las que ofrecer un servicio "cuyas instalaciones son absolutamente deficientes". La búsqueda "no dio resultados a pesar de haber visto seis o siete diferentes, pero cada una de ellas tenía problemas", ha señalado.

Sin embargo, Romero ha advertido que el edificio que colinda con el hospital comarcal "todavía no es nuestro" sino que está sujeto a un procedimiento judicial, por lo que "aunque trabajemos sobre esa hipótesis, se tienen que dar una serie de circunstancias judiciales y de modificación de normas que permita al Ayuntamiento su utilización sin ningún tipo de problema".

"Objetivamente es la mejor alternativa, pero tienen un problema jurídico que hay que desliar y en eso estamos. No es nuestro, no está a nuestra disposición, pero trabajamos para que lo sea. Trabajamos sobre ese inmueble, pero la gente tiene que saber que no es una cuestión de mañana, ni pasado ni de dentro de dos meses, sino que requiere de un trabajo jurídico muy fino", ha agregado.

La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, anunció en marzo en el Parlamento regional que el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Marbella habían alcanzado un acuerdo para la cesión del inmueble para que albergara los juzgados del municipio.

La consejera explicó que, una vez el equipo de gobierno culmine los trámites para la cesión del edificio, ambas administraciones firmarán un protocolo general de actuación para que la Junta unifique las sedes judiciales en el edificio.