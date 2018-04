El Consell replica al PP que el plan de formación en hoteles está en marcha y depende de fondos estatales

2/04/2018 - 17:48

La Generalitat Valenciana rechaza las críticas del PP y subraya que el plan de formación para trabajadores del sector hotelero "está en marcha" actualmente y "no es un canto de serena", a la espera de los fondos estatales para políticas activas que se desbloquearán a partir de la conferencia sectorial prevista para este mes de abril.

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Desde el Consell descartan, en declaraciones a Europa Press, que haya "improvisación" este plan trienal para alargar los contratos circunscritos a la temporada turística, como ha denunciado este lunes el portavoz de Turismo del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor.

El programa fue anunciado en Fitur por el 'president', Ximo Puig, y consiste en un plan de ayudas de 10.000 euros por empleado para los trabajadores fijos discontinuos del sector hotelero, con el objetivo de que puedan ampliar sus contratos de seis a nueve meses y estén un mínimo de tres años. Paralelamente, prevé una línea específica para aumentar su formación, en consenso con el sector.

Según fuentes de la Generalitat, la orden del programa ya está redactada, a la espera de que se celebre la conferencia sectorial en la que se repartirán los fondos del Gobierno para políticas activas a los gobiernos autonómicos. Si bien reconocen que el trámite ha sido "costoso", desde el Consell subrayan que las ayudas "en breve estarán listas", por lo que creen que el PP "está haciendo su papel". "No es un canto de sirena", aseguran.

Ahora bien, denuncian la existencia de "cierto tufo de recentralización" en el reparto de fondos estatales, al condicionarse su uso para políticas autonómicas a la conferencia sectorial. "Si en el PP a nivel estatal cambiaran las reglas del juego, esto no sería así", afirman, para defender un aumento de la dotación de las políticas activas por la mejora de la situación económica de España desde 2011.

PRESENTACIÓN FORMAL DEL PROGRAMA

Este plan, coordinado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) de la Conselleria de Economía, pretende conjugar la mejora de la capacidad turística hotelera con las condiciones laborales. La Generalitat ya ha contactado con el sector y los agentes sociales y está pendiente de llevar a cabo una sesión más formal para presentar el documento definitivo.

Con esta línea de ayudas, el Gobierno valenciano pretende evitar la salida de trabajadores de un sector que adolece de "mucha rotación" y en el que "se perdía el efecto experiencia y hacía falta personal cualificado".

"NO SE PIERDE NI UN EURO"

Respecto a las críticas del diputado 'popular' por la falta ejecución de los fondos del Servef, desde el Consell remarcan que no hay relación entre lo ejecutado en 2017, "el 85%", con una nueva ejecución de presupuesto. Se trata de ayudas que "hasta que no están cerradas ni justificadas no se pueden pagar" y se enmarcan en actuaciones del Servef de larga duración para "una política de empleo de más calidad", detallan las mismas fuentes.

Insisten, por tanto, en que "no se pierde ni un euro" y que "los número están ahí", para reiterar su postura "moderadamente satisfecha" respecto a las políticas de empleo implantadas por el Consell y asegurar que seguirán contando con la participación de los agentes para "dejar el mínimo posible del presupuesto sin cubrir".