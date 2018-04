Sánchez Haro insta al Gobierno a luchar por una PAC "fuerte" sin cofinanciación ni renacionalización de políticas

2/04/2018 - 18:56

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha instado al Gobierno a luchar por una Política Agrícola Común (PAC) "fuerte y bien dotada presupuestariamente", de modo que "no disminuyan los recursos" a Andalucía y Jaén, además de sin cofinanciación ni renacionalización de las políticas.

JAÉN, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este lunes antes de asistir a la reunión del Grupo del Aceite del PSOE jiennense, donde ha advertido que esta tierra se está "jugando mucho" y se está en "un momento clave", ya que en un par de meses se va a determinar el marco financiero plurianual.

En este sentido, ha abogado por que el Ejecutivo central defienda una PAC con presupuesto suficiente, que "evite cualquier tipo de cofinanciación" y que tampoco se dirija "a una renacionalización" de estas políticas, puesto que en ese caso se dejaría "todo al albur de lo que decidan los estados miembros".

"Esto generaría un problema importante, porque la PAC perdería el espíritu con el que fue creada y que tanto bien ha generado a nuestra tierra: el ser una política de toda Europa, una política transversal a todos los países, no una política que decida cada uno de los estados miembros", ha subrayado.

Para Sánchez Haro, en esa PAC "sí hay que reivindicar la papel que tienen los medianos y pequeños agricultores, las mujeres y el relevo generacional, junto con las características particulares que tiene nuestro olivar". Igualmente, ha apostado por la incorporación de la mujer "a los puestos de relevancia en la toma de decisiones del sector agrícola".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha aludido a la importancia del Grupo del Aceite, porque "un partido de gobierno tiene que estar pendiente de un sector que afecta a 100.000 familias de la provincia de Jaén".

"Nos preocupa la reforma de la PAC que se ha puesto encima de la mesa, porque si las cosas no se hacen bien, afectará a esta tierra", ha incidido no sin añadir que la música que se ha escuchado no suena bien y "es muy importante que la voz de los agricultores se oiga en Europa".

Sobre todo, según ha comentado, teniendo en cuenta que la provincia "ya sufrió un importante recorte de las ayudas en la última reforma, concretamente 272 millones de euros que los olivareros jiennenses están dejando de percibir" en el actual marco comunitario.

El dirigente socialista ha agradecido la presencia y el compromiso del consejero de Agricultura y ha apuntado que para afrontar este proceso no hay "nada mejor que tener la complicidad del Gobierno andaluz".