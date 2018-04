Carmen Santos carga contra Villares por "reabrir" el caso de Quinteiro, que consideraba "zanjado" desde el pasado lunes

2/04/2018 - 19:18

Tacha de "locura" que se proponga una consulta a las bases sobre una cuestión "no política" como "si fuese el tribunal de la Inquisición"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria xeral de Podemos Galicia y viceportavoz parlamentaria de En Marea, Carmen Santos, ha cargado contra el portavoz del partido instrumental, Luís Villares, por "reabrir" el caso de la diputada Paula Quinteiro; un asunto que para Santos estaba "zanjado" desde el pasado lunes, cuando el Grupo Parlamentario acordó ignorar la resolución de la dirección política de En Marea que reclama la dimisión de la parlamentaria.

Santos ha comparecido ante los medios este lunes, horas después de que Luís Villares rompiese casi dos semanas de silencio para posicionarse públicamente en contra de la postura que mantiene la mayoría del Grupo Parlamentario que encabeza y, de este modo, reclamase la renuncia de Quinteiro como consecuencia de un altercado con la Policía en el que se vio envuelta en la noche del 18 de marzo, cuando llegó a esgrimir su carné de diputada, lo que para el magistrado en excedencia va en contra del código ético de la organización que representa.

Para la secretaria xeral del partido morado, es "incomprensible" que Villares "reabra" un asunto "zanjado antes de la Semana Santa", cuando, tras una larga reunión de más de ocho horas, el Grupo Parlamentario llegó a "un acuerdo claro, contundente y de consenso" en el que optaba por desoír las peticiones de dimisión y respaldaba la continuidad de Quinteiro en el Pazo do Hórreo, optando por la apertura de un expendiente interno para esclarecer los hechos.

"Esto era lo que zanjaba el tema y era lo que nos gustaría que nuestro portavoz (Villares) comunicase hoy: refrendar lo acordado por el Grupo Parlamentario", ha agregado Santos, que cree que con la reapertura del caso se beneficia "el discurso del PP", partido al que acusa de promover una "caza de brujas".

Así las cosas, ha criticado "la pésima gestión" del asunto, que saltó a la luz hace dos semanas y que ha derivado en una crisis interna que ha abierto un cisma entre los órganos políticos y el Grupo Parlamentario, en los que, a su vez, conviven diferentes posturas sobre la necesidad o no de que Quinteiro renuncie a su acta, decisión que, en todo caso, corresponde únicamente a la propia diputada, que es inscrita de Podemos y afín a la corriente Anticapitalista.

"TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN"

Además, Carmen Santos también ha mostrado su rechazo a que el caso de Quinteiro sea sometido a la opinión de los inscritos de En Marea a través de una consulta telemática, algo que ha tachado de "insensatez" y "locura". Esta posibilidad ha sido planteada este lunes por parte de Villares, que ha dado una semana de plazo a la parlamentaria para que aclare su futuro.

"Es una irresponsabilidad someter a la voluntad de los inscritos una cuestión que no es política. Para Podemos es inasumible, no le vamos a decir al partido instrumental (En Marea) lo que debe o no hacer. Pero hay que proteger el espacio del cambio y con esa decisión no se hace", ha incidido Santos, para luego añadir que, de realizarse, la consulta se convertiría "en un juicio en la plaza del pueblo" como si fuese "el tribunal de la Inquisición".

En esta línea, ha censurado que, con la reapertura del caso, se caiga "en la estrategia del PP", en alusión, aunque sin mencionarlo, a Luís Villares. "Nadie que crea en el espacio del cambio puede asumir el discurso del PP", ha remarcado antes de prometer que Podemos llevará a cabo una "reflexión profunda, con mucha crítica para tratar de fortalecer el Grupo Parlamentario".

"Hay que ser valientes y ser feministas, no solo el 8 de marzo. Esto es una caza de brujas de la derecha, orquestada por hombres contra una mujer y para dañar al espacio del cambio, no para dañar a Paula Quinteiro", ha aseverado.

Así las cosas, Carmen Santos ha remarcado que las decisiones que adopten los órganos del partido instrumental En Marea o sus inscritos no afectan a los miembros de Podemos. Con todo, Paula Quinteiro figura como inscrita tanto en Podemos como en En Marea, por lo que está por ver si la diputada estaría dispuesta a acatar la decisión de las bases del partido instrumental.