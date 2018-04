González de Lara pide a Junta y ayuntamientos simplificación y menos regulación y no ve adecuado un adelanto electoral

2/04/2018 - 19:28

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha pedido a las administraciones públicas, especialmente Junta y ayuntamientos, que haya más simplificación administrativa y menos regulación normativa, tras lo que considera que "no sería adecuado" un adelanto electoral en Andalucía, en aras de "tener estabilidad y seguridad jurídica".

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, González de Lara, preguntado por un posible adelanto electoral, no cree que "sea necesario", aunque reconoce que "todo dependerá del panorama nacional, pues si no se aprueban los presupuestos puede haber adelanto".

"Me gustaría que en marzo de 2019 se celebraran las elecciones autonómicas y en mayo las municipales, pues los empresarios necesitan estabilidad y seguridad jurídica, no en constante estado preelectoral; no nos entusiasma hablar de adelanto electoral", ha aseverado.

González de Lara, quien se ha mostrado su "orgullo y satisfacción" por contar con el respaldo en la reciente asamblea electoral de la CEA, ha asegurado que esa CEA "renovada" va a intentar "liderar a las empresas para que tengan la importancia que socialmente debemos tener".

Tras recordar que se han acometido en los últimos años una serie de reformas en la CEA, en una tarea "ardua y difícil", considera que se necesitan como mínimo otros cuatro años para abordar los retos emprendidos y que van a seguir desarrollando son "más transparencia, gestión eficiente, participativa y asumir deudas existentes", para lo cual ha resaltado el "buen equipo financiero y económico, hemos apretado los dientes, alzado la mirada, tenemos hoja de ruta y decidido adonde queremos ir y lo hemos logrado, pues empezamos con números rojos y hemos acabado 2017 con números azules, hemos pasado de déficit a superávit, aunque sea leve, hemos llegado al equilibrio, pero queda por hacer".

González de Lara considera que "no se puede responsabilizar a nadie" de la anterior situación de la CEA, ha apuntado que "fueron unos tiempos muy difíciles, pues los gestores anteriores hicieron una buena labor pero condicionada por una crisis muy compleja, donde las empresas lo pasaron muy mal y eso afectó a la organización".

Ha indicado que estos años, además de sanear cuentas y lograr el equilibrio, había que paliar "cierto desgaste" en la organización, mediante la transparencia y participación, toda vez que "vivimos de la ética y de la estética, de lo que hacemos y cómo lo hacemos".

Entre las tareas que la nueva CEA quiere emprender, el presidente ha citado "eliminar la visión estigmatizada, rancia y decimonónica de la CEA y de las empresas", toda vez que, tras que recordar que la CEA "ha sido respetuosa y ha tenido lealtad institucional", ha lamentado que "haya aún algunos colectivos y grupos políticos que pueden tener una imagen y visión distorsionada de la realidad del empresario".

"Esa visión del empresario ideologizada, vinculada a la derecha económica supone tergiversar y ha hecho mucho daño, porque es falsa", ha aseverado González de Lara, quien recuerda que la CEA "representa a los empresarios de forma amplia, desde los autónomos a la gran empresa, somos muy heterogéneos, con intereses muy distintos y dispares de personas que sacan adelante sus negocios, generan empleo y riqueza y arriesgan su capital y patrimonio", ha aseverado.

Tras definir al empresario andaluz como "muy audaz, muy comprometido y con sentimiento de cariño hacia su tierra, pero trabajador incansable, inagotable al desaliento y tenaz generador de progreso", ha aludido a las llamadas 'tres D' que se deben resolver, como son ganar dimensión, ganar densidad y aumentar la diversificación, a lo que se suma "construir un mejor diálogo social y mantener la paz social".

González de Lara ha reconocido que "el ciudadano no siempre ha entendido el diálogo social, porque lo hemos explicado poco, pues eso no se genera de forma espontánea ni con un chasquido de dedos, sino en los despachos trabajando, negociando permanentemente, lo cual ha permitido firmar 800 convenios al año en Andalucía". "La negociación colectiva es el vehículo más adecuado para reconocer derechos, marcar pautas y una mejor distribución de renta, y eso hay que explicarlo mejor", asevera.

Preguntado por el desempleo, González de Lara considera que "no es cierto que los que destruyen empleo son los empresarios y los que lo crean son los políticos, sino que el empleo lo crea y lo destruyen las empresas, en función de las circunstancias económicas; son las empresas las que tiran del carro económico".

El presidente de la CEA cree que actualmente se vive una fase de crecimiento y se muestra positivo de cara al futuro, por lo que cree que "debemos procurar mecanismos de estabilidad institucional para que la empresa se sienta confortable y genere empleo". En ese sentido, considera que Andalucía "es una tierra atractiva y estable para invertir frente a tanto dislate político territorial como ocurre en Cataluña".

Por ello, ha pedido a la Junta que "lo haga más fácil y las inversiones se consoliden de manera más accesible, que haya más simplificación administrativa y haya menos regulación, pues a veces hay una hiperregulación". "Se debe poner una alfombra roja al inversor que viene y tiene muchas dificultades", ha aseverado el dirigente empresarial, quien también ha pedido a los ayuntamientos que "simplifiquen trámites", puesto que "hoy en día la exigencia de burocracia y trámites es desproporcionada, igual que las obligaciones fiscales o laborales".

FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN

González de Lara considera asimismo que el debate fiscal "se debe abordar con rigor y seriedad", ya que "actualmente hay desequilibrios y heterogeneidad fiscal". "No tiene sentido que haya 17 más uno regímenes fiscales, eso nos hace ser menos competitivos y rompe la unidad de mercado", ha aseverado el dirigente empresarial.

A su juicio, "no puede ser en que Andalucía haya unos impuestos y en otras comunidades otros", por lo que "hay que abordar una reforma para hacer un sistema fiscal homogéneo, que no existe en España".

En cuanto a la financiación autonómica, reconoce que Andalucía está "infrafinanciada" y cree que hace falta "un debate más técnico que político". Por ello, desea que haya un acuerdo pronto en esta materia, aunque lamenta que "este país está en permanente estado preelectoral".

Ha apuntado que en todo caso "previamente hay que sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, aunque no está muy claro qué pasará". "Ahora mismo hay preocupación, pues se quiere condicionar todo a la resolución del tema Cataluña, que no será inmediato", pero considera que "este país necesita estabilidad con los PGE".

"Los empresarios queremos estabilidad, seguridad jurídica y certeza, saber dónde trabajar y donde invertir no estar permanentemente sobresaltado", ha añadido González de Lara, quien espera esos PGE "que garantice estabilidad política, social y económica para promover más inversión". "El Gobierno debe dar por concluido el paradigma de la austeridad y hay que propiciar más inversión, y acabar con la atonía del sector público; necesitamos inversión en infraestructuras", ha añadido.

González de Lara apoya una posible salida a los mercados de la Junta "que ha demostrado rigor y responsabilidad".

Tras apuntar como retos de las empresas la importancia de la innovación, digitalización e internacionalización, González de Lara cree que esa internacionalización "muestra la tendencia hacia la modernización del tejido productivo andaluz".

Sobre el sector turístico, el presidente de la CEA ha recordado que "hace tres años se destruía empleo en el sector, ahora se está creando pero debe ser más estable y de más calidad, a través de la desestacionalización, que no se ha logrado en todos los sitios".