El PP denuncia nuevas pintadas firmadas por BAF en su sede provincial que piden "Amnistía total"

3/04/2018 - 13:13

El PP de Castellón ha denunciado que la fachada de la sede provincial ha amanecido esta mañana con una nueva pintada firmada por las Brigadas Anti Fascistas de Castellón (BAF CS) con el mensaje "Aministía total", y ha recordado que la semana pasada el mismo grupo pintó en la fachada "Llibertat preses polítiques", justo en la madrugada posterior a la detención del expresidente Carles Puigdemont, que se encontraba huido de la Justicia.

CASTELLÓN, 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PPCS, Elena Vicente-Ruiz, ha asegurado que "la voluntad de estos grupos es amedrentarnos y limitar el ejercicio de la democracia, pero no lo van a conseguir".

El PPCS ya presentó la semana pasada denuncia ante la Policía Nacional por los ataques a la sede 'popular'. Incluso Vicente-Ruiz exigió a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, su colaboración y que, si tiene las imágenes de las personas que se colaron en la azotea del Ayuntamiento de Castellón con motivo del referéndum ilegal del 1-O para lanzar pasquines independentistas, las ceda para identificar a los autores.

Vicente-Ruiz ha señalado que "si Amparo Marco tiene estas imágenes y no las cede, entenderemos que no quiere colaborar y que está protegiendo a unas personas que intentan ir en contra de los principios democráticos y cuyo objetivo final es entorpecer la labor del PP en la provincia, cosa que no van a conseguir".