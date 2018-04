El PP acepta el reto de Híjar y se ofrece para reponer el nombre original en el pabellón Príncipe Felipe

3/04/2018 - 13:23

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha aceptado el reto lanzado por el concejal de Deporte, Pablo Híjar, y se ha ofrecido junto al resto de concejales populares para repintar la fachada y reponer el nombre original del Pabellón Príncipe Felipe.

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

En el último pleno municipal, durante un debate, Jorge Azcón se interesó por conocer cuándo el Gobierno municipal iba a restituir el nombre del pabellón en una de las fachadas e Híjar le respondió que si quería "que cogiera una brocha. Si tiene ganas de pintar es muy sencillo".

Con el ofrecimiento del PP se cumpliría la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que ha condenado al equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) a repintar el nombre original del pabellón después de que en septiembre de 2105 decidieran borrarlo para sustituirlo por el del entrenador de baloncesto fallecido unos meses antes, José Luis Abós.

La sentencia, de forma sucinta, da la razón al PP que recurrió la decisión del equipo de gobierno de ZEC al argumentar que el nombre original se adoptó por acuerdo del pleno y el cambio tendría que pasar por el mismo órgano municipal y no por decisión exclusiva del equipo de gobierno.

"Acepto el reto de Híjar" ha resumido Azcón, para exponer la carta que le ha remitido al gerente de la sociedad municipal Zaragoza-Deporte, José Antonio Martín Espíldora, para mostrar su disposición a proceder al repintado.

POR ESCRITO

"A raíz de la encomienda que --Híjar-- me realzó públicamente solicito se me autorice en nombre del grupo municipal del PP a repintar la fachada de este equipamiento con su nombre original. Ruego me indique las fechas idóneas para llevar a cabo dicho trabajo, así como los requisitos técnicos que el mismo implica", reza la carta.

"Lo hacemos porque Híjar tiene que tener claro que no se nos caen los anillos y si nos pide que nos remanguemos para ponernos a trabajar estamos dispuestos en el PP, que es lo que no hace Híjar por la ciudad porque le corresponde al equipo de gobierno de ZEC".

En rueda de prensa, Azcón ha argumentado esta petición al señalar que muchos ciudadanos se lo han pedido. "Hay mucha gente dispuesta a participar y estamos sorprendidos de la cantidad de ciudadanos que se han acercado estos días para mostrar su apoyo y que no tienen problema en coger la brocha y pintar". "Recogemos el guante de Híjar impulsados por mucha gente que nos ha animado", ha agregado Azcón.

Otro argumento que ha esgrimido es porque las sentencias judiciales "se tienen que cumplir, como en cualquier otro sitio y esta dice que se vuelva a repintar y reponer el nombre original y lo que debería ser normal en un Estado de derecho aquí es anormal".

GRATIS

A su parecer, este debate no se tendría que producir en una ciudad en la que se recibe una sentencia en la que se condena al alcalde y reconoce que se equivocó que actúo en contra de la legalidad y rectifica, pero desgraciadamente no es lo que ocurre y ZEC está empeñado en llamar atención y meter la pata y generar líos".

Azcón ha abundado en que también quiere comprobar si Híjar iba de farol o no, "Queremos pintar la fachada y hacerlo bien. No es hacer el Ecce Homo de Borja, pero si nos permiten pintar el pabellón cogeremos la brocha y nos pondremos el mono para dejar la fachada acorde a como se merece".

Cuando en septiembre se decide borrar el nombre del pabellón --que solo fue en una fachada ante la denuncia del PP en la que se pedían medidas cautelarísimas-- el con Gobierno de ZEC hizo un contrato menor a una empresa por importe de 7.248 euros con IVA que incluía borrar y volver a pintar con el otro nombre.

Ahora sería solo pintar una fachada. "Sería gratis para el erario público, no costaría un euro a los ciudadanos de Zaragoza", ha apostillado Azcón.

Finalmente, ha dicho que "no es descartable hacer llamamiento a la ciudadanía", pero primero quiere saber si Híjar le autoriza y "si el reto era una bravuconada o si efectivamente están dispuestos a que podamos reponer el nombre de Principe Felipe".