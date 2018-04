FRAVM critica el cambio urgente de Ley del Suelo para "sortear" la sentencia que anula un plan urbanístico en Valdebebas

3/04/2018 - 13:31

Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha criticado este lunes la modificación por la vía urgente de la Ley del Suelo que llevará el jueves el Grupo Parlamentario Popular a la Asamblea de Madrid para "sortear" la sentencia judicial que anulaba un plan urbanístico del barrio de Valdebebas.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La proposición que se tramita de urgencia y sin posibilidad de presentar enmiendas, se aprobará previsiblemente en el pleno del 5 de abril, con el apoyo del Grupo Parlamentario Ciudadanos, auguran desde Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que muestran "su preocupación por las consecuencias que tendrá el cambio normativo en los nuevos barrios y lamentan que se siga excluyendo a la ciudadanía de la toma de decisiones que afectan a su ciudad".

El pasado 14 de marzo, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid registró una proposición de ley para cambiar los artículos 99 y 135 de la vigente Ley 9/2001 del Suelo. El trámite elegido ha sido el de lectura única (imposibilita la presentación de enmiendas) y urgencia.

"Es decir, el texto propuesto se lleva al Parlamento sin la intención de consensuar, el único objetivo es tener, cuanto antes, el cambio legislativo. El Grupo Popular cuenta con el apoyo del Grupo Ciudadanos. De hecho, el trámite de lectura única y urgencia, se ha aprobado gracias al voto de Ciudadanos en la Mesa de la Asamblea", critican.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), mediante sentencia de 8 de marzo de 2017, ha anulado varias licencias de primera ocupación (necesaria para habitar las viviendas) concedidas por el Ayuntamiento de Madrid, en 2014, cuando gobernaba el Partido Popular. En concreto son las licencias de las fincas situadas en la avenida Secundino Zuazo nº 86 a 92 y en la calle Josefina Aldecoa nº 25, dentro del ámbito denominado APE 16.11 Ciudad Aeroportuaria. Parque de Valdebebas, al norte de la ciudad.

El Tribunal concluye que las licencias no se ajustan a derecho porque el ámbito en el que se integran las viviendas, la APE 16.11, no está urbanizado en su totalidad. Es decir carece de los servicios básicos como calles, aceras, alumbrado, abastecimiento de agua, alcantarillado, etc.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y Ecologistas en Acción consideran que el fallo judicial "está cargado de razón porque la exigencia de que esté finalizada toda la urbanización es lógica, pues de lo contrario los nuevos barrios se harían a retazos incompletos con la consecuente carencia de servicios e inseguridad para sus habitantes".

La vigente Ley 9/2001 del Suelo permite que los ámbitos denominados unidades de ejecución se edifiquen y urbanicen simultáneamente y por etapas. Es decir que a medida que se construyen las calles se pueda ir edificando, pero no permite que se autorice la ocupación y utilización, en tanto no se finalice la urbanización del ámbito completo, no sólo de la etapa correspondiente.

"En los casos anulados por el TSJM, los promotores conocían esta limitación, de hecho fue un compromiso que adquirieron y firmaron con el Ayuntamiento de Madrid antes de empezar las obras. Esos promotores y la Corporación madrileña de 2014 incumplieron manifiestamente la Ley del Suelo cuando concedieron las licencias de primera ocupación", señalan los denunciantes en un comunicado.

La FRAVM y Ecologistas en acción considera que la modificación de la Ley del Suelo "permite ocupar y utilizar esos retazos de barrios sin que esté finalizada la urbanización de todo el ámbito". "Se está legislando, otra vez, para resolver cuestiones que afectan a particulares muy concretos, contraviniendo el principio jurídico de legislar para establecer normas generales, no para responder a casos excepcionales y singulares", ha añadido.

Esta modificación se produce paralelamente a la tramitación del proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo, que cuenta con el rechazo de Podemos y PSOE. Está previsto que la nueva Ley sea aprobada antes del verano.

"Por ello, si la nueva Ley del Suelo, pactada con Ciudadanos ya incorpora los cambios que se introducen en la modificación propuesta, sólo cabe concluir que la pretensión es acelerar un cambio normativo para puentear un fallo judicial y "legalizar" unas licencias de primera ocupación concedidas irregularmente", ha criticado la FRAVM y Ecologistas.

Además, creen que esta nueva ley del Suelo se aprobará con el apoyo de Ciudadanos (Cs), y recuerdan que en 2015 este grupo y el PP aprobaron otra modificación de la Ley 9/2001 del Suelo para eludir las sentencias que pesaban sobre la Operación Chamartín y la Operación Mahou-Calderón.

Durante las legislaturas, con mayoría absoluta del Parido Popular, en los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, la vía de la modificación de la Ley del Suelo a medida para sortear problemas particulares, se produjo hasta en trece ocasiones, concluyen.