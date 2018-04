PSPV irá a los tribunales por "difamación" si el PP "insinúa" que financió irregularmente la campaña de Alicante de 2015

3/04/2018 - 13:41

Enlaces relacionados Odebrecht financió campaña de congresistas fujimoristas el 2011 (13/03)

El concejal de Recursos Humanos y coordinador de la campaña del PSPV en la ciudad de Alicante en 2015, Carlos Giménez, ha advertido a la portavoz adjunta del PP, Maria del Carmen de España, que deje de hacer insinuaciones sobre una posible financiación irregular de la campaña, ya que de lo contrario acudirán a los tribunales para defender su honorabilidad por difamación.

ALICANTE, 3 (EUROPA PRESS)

Giménez se ha pronunciado así a preguntas de los medios, este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, sobre la investigación iniciada por una posible financiación irregular de las campañas del PSPV en 2007 y 2011, en las que se investigada a la empresa Crespo Gomar, y por su relación con José Ramón Tiller, director adjunto de Egevasa y extrabajador de Crespo Gomar. Tiller participó en actos de la campaña de 2015 que encabezaba Gabriel Echávarri.

"O deja de insinuar que el partido socialista tuvo alguna cuestión de financiación ilegal, que no fue así en ningún caso, o iremos a los tribunales para que deje de seguir difamando tanto el nombre de Eva Montesinos --alcaldesa en funciones--, como el mío y como el del partido", ha dicho Giménez a la 'popular' De España.

Sobre la campaña de 2015, Giménez ha señalado que "efectivamente" conoce a Tiller, que "como compañero del partido" se ofreció "de forma altruista" a colaborar "en algunos aspectos técnicos, como asesor".

Y ha puesto como ejemplo que en la campaña de Echávarri, se contrató a una empresa de fotografía para que realizara las fotos, y que en ese contexto Tiller asesoró "como experto" a la hora de hacer "poses".

"Es lo que hemos hecho con esta persona, con este compañero; igual que otros compañeros que colaboraron en la campaña de 2015", ha continuado.

"Es a lo que nos limitamos; e insisto: El Comité Electoral realizó su diseño de la campaña desde Alicante solamente", ha apuntado y ha advertido que se hizo "todo" de manera "altruista" como "muchos compañeros colaboraron en esa campaña de 2015, en la que teníamos muy pocos medios y mucho trabajo".

"E insisto, o la señora De España deja de difamar o iremos a los tribunales a que resuelvan, porque no hay ningún tipo de financiación irregular en la campaña de Alicante", ha sentenciado.

MONTESINOS

Por su parte, la alcaldesa en funciones, Eva Montesinos, ha querido "dejar claras las cosas" y ha señalado que la campaña de 2015 "no está en cuestión" y "lo único que busca el PP es poner el foco en mi o en cualquiera que fuera el candidato".

A su juicio, el PP ha utilizado "argumentos ridículos" contra ella, dado que "no van a encontrar nada que me relacione con un asunto de financiación regular o irregular, porque no tenía poder de decisión en esa campaña y por tanto no se me puede vincular con absolutamente nada".

"Están muy nerviosos porque no quieren que el partido socialista siga gobernando en esta ciudad; lo único que quieren es salpicarme, embarrar la investidura y conseguir ellos la Alcaldía", ha aseverado a preguntas de los medios.

Además, ha opinado que "si fuera por fotos, ellos tendrían que dimitir todos". Asimismo, ha aclarado que ella "no tenía ningún poder de decisión en la campaña de 2015". "En ningún caso van a encontrar nada que me relacione con ninguna financiación irregular, ni en esta ni en ninguna campaña", ha mantenido.

En cuanto a la portavoz adjunta del PP, María del Carmen de España, Montesinos ha considerado que "tiene poco que decir y mucho que callar", ya que "se les debería caer la cara de vergüenza solo de abrir la boca para hablar de financiación ilegal o de corrupción".