El PP dice que Monago "ha tenido muchas reuniones" para que la inversión en Extremadura tenga cotas "históricas"

3/04/2018 - 13:50

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha afirmado que el líder de su partido en la comunidad, José Antonio Monago, "ha tenido muchas reuniones" con representantes del Gobierno central para conseguir que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por dicha administración nacional se llegue a unas cotas "históricas" de inversión para la comunidad.

MÉRIDA, 3 (EUROPA PRESS)

"Se ha trabajado mucho", ha espetado la 'popular', para que finalmente los PGE para Extremadura hayan llegado a ser "unos buenos presupuestos" en materia de inversión.

Al respecto, ha considerado que el PSOE "va a tener muy difícil votar no" a dichas cuentas estatales, en tanto que "decir no a los presupuestos es decir no" a cuestiones como "un tren digno", ha subrayado.

A preguntas de los medios en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de este martes, Teniente ha incidido así en que "ahora es cuando hay que dar la talla" por parte del PSOE en Extremadura en cuanto al apoyo o no de los diputados de la región a los PGE presentados por el Gobierno central, toda vez que a su juicio supondría una "incoherencia" acompañar ahora "al del no es no", en alusión al secretario federal socialista, Pedro Sánchez.