El Ayuntamiento ofrece un servicio de prevención de accidentes de personas mayores en sus domicilios

3/04/2018 - 13:59

El Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado un nuevo servicio socio-sanitario de coordinación entre los servicios sociales comunitarios y la Policía Local para atender emergencias protagonizadas por personas mayores en sus domicilios.

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa y consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, junto a la concejal delegada de la Policía Local, Elena Giner, han presentado este proyecto en rueda de prensa.

Broto ha precisado que "no es nuevo, pero se dirige a usuarios que no son habituales del servicio de teleasistencia" y ha justificado su puesta en marcha porque en Zaragoza hay un 20 por ciento de mayores de 65 años y ante situaciones de soledad y dependencia "se busca que tengan una mayor calidad de vida para los mayores que puedan tener poca protección".

Ha recalcado que se trata de un servicio sociosanitario ante emergencias en domicilios de personas mayores que no tengan red familiar o social. Durante 2017 se ha hecho un estudio prospectivo basado en casos reales atendidos por la Policía Local y se estima que puede haber unos 400 casos al año y en el 90 por ciento de los casos son personas que no cuentan con el servicio de ayuda a domicilio o teleasistencia porque no los conocen.

"El objetivo es que la Policía Local acudirá a estos domicilios y en colaboración con los servicios sociales comunitarios se atenderá una urgencia", ha detallado.

Para poder atender esa urgencia se habilita un protocolo interno con un teléfono de contacto para que el agente contacte un profesional socio-sanitario de este servicio que le dará las pautas de actuación hasta que llegue al domicilio del usuario.

"No sustituye a los servicios sociales comunitarios y si se trata de una urgencia hay que llamar al 112 y si es estrictamente una emergencia sanitaria es cuando este servicio actúa".

Elena Giner ha recordado que la Policía Local acude a muchos casos de emergencias como casos de violencia de género o caídas en domicilios especialmente en noches y fines de semana. "Se atendían estos casos, pero ejerciendo unas competencias que no son propias de la Policía y ahora se dispondrá de personal que valore el caso, se facilita el trabajo y se garantiza una atención en las mejores condiciones", ha resumido.

Broto ha incidido en que se coordinan ambos departamentos para que la Policía Local canalice esas demandas sociosanitarias.

CONTRATO MENOR

Para llevar a cabo este servicio se ha adjudicado un contrato menor el pasado 27 de marzo a SERV-Teleasitencia S.A., por 16.698 euros IVA incluido, comenzará a mediados de este mes de abril y se extenderá a lo largo de 2018. "En los próximos pliegos de teleasistencia viendo la valoración de este proyecto se incluirá en dichos pliegos y en función de la demanda que haya", ha avanzado Broto.

Se ofrecerá una información específica en los 31 centros de personas mayores mediante talleres y se explicará cómo actuar ante una caída.

Asimismo, se formará un técnico de emergencias y se realizará un posterior seguimiento en el domicilio. También habrá una oficina y un teléfono de contacto para los profesionales del servicio que serán terapeutas ocupacionales, auxiliares de enfermería y trabajadores sociales.

TRES PARTES

El contrato no se limitará únicamente a la asistencia concreta en caso de incidencia, sino que, además deberá contemplar otros aspectos igualmente importantes, como la prevención y el seguimiento posterior. De hecho, en el pliego de condiciones del contrato se especifican claramente las iniciativas a poner en marcha.

Una es la prevención para disminuir el número de caídas que se producen entre la población de mayor edad. Incluye detección precoz y la corrección de factores predisponentes intrínsecos y extrínsecos, para disminuir el riesgo de caídas, de forma general. Programas formativos dirigidos a esta población. Asesoramiento sobre mejoras que impliquen disminución del riesgo.

Otra es la asistencia en la que se valora la situación y se resuelve el incidente que hace necesaria la atención de la Policía Municipal. Incluye la presencia de un técnico de emergencias sanitarias para valorar si la emergencia requiere intervención médica o no; también se valora la gravedad de la caída y de los recursos de la persona mayor; se procede a la resolución de la emergencia; se ayuda a levantarse del suelo y/o movilizar recursos sanitarios si se requiere y acompañamiento (hasta que lleguen los recursos movilizados).

El tercer apartado es el seguimiento mediante una planificación del retorno al hogar, en el caso de requerir ingreso hospitalario. Puede ser un seguimiento telefónico en el caso no requerir ingreso hospitalario, se pueden ofrecer información de recursos sociales municipales que tienen como finalidad mantener el mayor nivel posible de autonomía de las personas en el domicilio y también establecer relación con los Centros Municipales de Servicios Sociales.