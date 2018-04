Tejerina inaugura la nueva EDAR de Vigo, que en mayo finaliza su fase pruebas y pasa a manos municipales

3/04/2018 - 14:05

Feijóo pide al Ayuntamiento que garantice el buen funcionamiento de esta planta y de la potabilizadora, "que preocupa"

VIGO, 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha inaugurado este martes la nueva estación depuradora de augas residuales (EDAR) de Vigo, en Coruxo, "una de las grandes depuradoras de Europa", en la que Gobierno central, Xunta y Ayuntamiento de Vigo han invertido más de 200 millones de euros.

García Tejerina ha visitado este martes la planta, junto con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, varias conselleiras, el alcalde de Vigo y otros representantes políticos y sociales. Allí, los técnicos han explicado el funcionamiento de la nueva depuradora, que empezó a construirse en 2012 y que ocupa unos 60.000 metros cuadrados (parte de ellos bajo tierra).

Durante su intervención en el acto, la ministra ha recordado que el gobierno del PP se encontró, a su llegada, con varios expedientes abiertos por parte de las autoridades europeas relacionados con cuestiones medioambientales, por lo que se pusieron en marcha medidas en varios niveles. La construcción de la nueva EDAR de Vigo es una de las acciones que permite, ha señalado, "dar respuesta al problema acuciante de la calidad de las aguas" en la ría.

Según ha incidido la responsable estatal de Medio Ambiente, esta nueva planta es "la obra más importante en materia de depuración" y, además de contar con el proyecto de biofiltración "puntero" más grande de España, es una planta sostenible porque produce biogas que se aprovecha en la generación de energía, reduce al mínimo el vertido de material orgánico, y su construcción ha liberado 25.000 metros cuadrados de terreno que se dedicarán a la recuperación de la marisma del río Lagares.

García Tejerina ha confirmado que, una vez superada la fase de pruebas, en mayo la depuradora pasará a manos del Ayuntamiento olívico, que tendrá la responsabilidad de realizar "un buen mantenimiento, cuidado y mimo".

DEMANDAS PRESENTES Y FUTURAS

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto la nueva depuradora como ejemplo de "cooperación entre administraciones" y de la "política de hechos" y no "de golpes de efecto" y "anuncios" que no se concretan. "Las administraciones públicas preferimos colaborar y que los ciudadanos ganasen, y no enfrentarnos y que los ciudadanos perdiesen", ha sentenciado.

El titular del Ejecutivo gallego ha recordado que la nueva depuradora es financiada en un 49 por ciento por el Gobierno (a través de AquaEs y con fondos europeos), un 43,5 por ciento aportado por la Xunta, a través de los "impuestos de vigueses y gallegos", y un 7,4 por ciento de fondos municipales, que se concretaron en la expropiación y puesta a disposición de los terrenos.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la nueva planta, más amplia que la anterior, con una nueva subestación eléctrica y con un nuevo emisario submarino, de 3,7 kilómetros de longitud, soluciona las demandas de depuración presentes y futuras de Vigo, sus viviendas y sus industrias. Así, la EDAR tiene una capacidad de depuración de 800.000 habitantes equivalentes y las necesidades de depuración de la ciudad "quedan cubiertas hasta 2042".

Núñez Feijóo ha subrayado que, a partir de ahora, cuando pase a ser titularidad del Ayuntamiento, corresponde a éste "garantizar su funcionamiento". Asimismo, ha añadido que también es responsabilidad municipal velar por el "perfecto" funcionamiento de la potabilizadora de O Casal, que es "un asunto que preocupa", en alusión a la polémica sobre la calidad del agua de la red de abastecimiento de la ciudad.

Finalmente, el presidente gallego ha proclamado que el compromiso de la Xunta con Vigo no finaliza en la EDAR, sino que se refleja en actuaciones como la puesta en marcha del nuevo hospital, la construcción de los nuevos juzgados, de la estación intermodal o la apuesta por el Campus do Mar. Además, ha añadido, el gobierno gallego "seguirá trabajando hasta sanear la ensenada de San Simón y mejorar la depuradora de Teis".