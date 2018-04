Madrid. ruiz-huerta, sobre el máster de cifuentes: "esperamos que pueda aclarar todo este escándalo"

3/04/2018 - 14:01

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo este martes que su partido espera que se pueda aclarar "todo este escándalo", refiriéndose a la comparecencia de mañana de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en un Pleno extraordinario de la Cámara autonómica para hablar de su polémico máster.

Esta diputada dijo que ve "difícil que aporte datos que demuestren que todo es falso". Añadió que en la formación morada son "más exigentes que Ciudadanos" , por lo que si la presiden ta regional "no aclara todo, tiene que dimitir".

Ruiz-Huerta calificó de "imprudente" a Ciudadanos por ser "los que mantienen este Gobierno" presidido por Cifuentes y manifestó que si mañana "no se explica con convicción y pruebas, no me imagino que siga presidiendo la Comunidad".

Afirmó que "cada vez es más elevado el listón de lo que tiene que suceder para que Cs retire su apoyo al Cifuentes" y añadió que la formación naranja es "la oposición responsable de que siga en el Gobierno el partido más corrupto de Europa".

