Podemos e IU piden al PSOE-A "coherencia" y que respalde su ley para blindar un suelo de inversión del 5% en educación

3/04/2018 - 14:20

Podemos Andalucía e IULV-CA han exigido este martes al PSOE-A y a la presidenta de la Junta y líder del partido, Susana Díaz, que sea "coherente" con la postura que han mantenido los socialistas en el Pacto Educativo a nivel estatal y apoyen en Andalucía la proposición de ley que ambas formaciones han suscrito para blindar un suelo de inversión del 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para la educación andaluza.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo han expresado los máximos dirigentes de ambas formaciones políticas, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento tras mantener una reunión con representantes de los sindicatos CGT, Ustea, ANPE, CCOO, UGT y CSIF para abordar esta iniciativa legislativa, que recoge un compromiso que debería verse reflejado en las cuentas autonómicas del 2019.

La dirigente de Podemos, tras recordar que el 5 por ciento del PIB es la media de inversión educativa en la UE, ha señalado que esta medida permitiría una sociedad "con más posibilidades de luchar contra la desigualdad en una de las comunidades autónomas más desiguales de este país".

Así, ha reclamado al PSOE-A "coherencia" porque, como ha advertido, "nadie entendería que se haya salido del Pacto Educativo estatal porque Mariano Rajoy no estaba dispuesto a adquirir un compromiso de inversión del 5 por ciento como suelo y que, sin embargo, no estuviera dispuesto a aplicarlo allí donde tiene competencias como Andalucía". "Eso significaría que el PSOE hace una cosa en el Gobierno y lo contrario en la oposición", ha apostillado.

Teresa Rodríguez también ha hecho hincapié en que es la propuesta que impulsa junto a IU cuenta con el respaldo de las principales organizaciones sindicales presentes en la educación por eso "no entraría en cabeza humana que el PSOE-A no esté dispuesto a darle el voto de trámite".

"No debe operar la soberbia parlamentaria, la peor receta que puede aplicar el PSOE-A es pensar que todo lo que viene de un partido que no es el propio debe ser rechazado", ha agregado la líder de Podemos, que ha reclamado a los socialistas poner a Andalucía en el centro como hicieron en el documento de la financiación autonómica: "Ese espíritu de negociación y consenso que Podemos e IU pusimos sobre la mesa debe ahora devolverlo Susana Díaz y el PSOE-A para apoyar este compromiso con los andaluces y el sistema educativo".

De su lado, Antonio Maíllo ha subrayado que el apoyo de las organizaciones sindicales supone un "espaldarazo formidable" a la proposición de ley de ambas formaciones, que servirá "para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera desde Andalucía".

Además, el líder andaluz de IU entiende que en esta propuesta adquiere un sentido de oportunidad el hecho de que el debate sobre el Pacto Educativo estatal se haya centrado en un compromiso de inversión de un 5 por ciento del PIB siendo este asunto "la piedra de credibilidad o no de ese pacto y, por lo tanto, que tanto PSOE como Unidos Podemos hayan dicho que si no hay esa inversión no tiene credibilidad" el pacto.

"Hemos estado en la línea correcta de abordar desde Andalucía una propuesta realista que garantiza un suelo de inversión que supondría 1.550 millones más, cuando ahora estamos en inversión en la educación no universitaria en un 3,9 por ciento", ha sostenido Maíllo, que ha indicado que esos fondos serían útiles para abordar infraestructuras educativas, disminuir de ratios, aumentar de los refuerzos educativos y dignificar a los trabajadores de servicios externalizados.

Además, ha considerado que esta propuesta también es coherente con el acuerdo sobre la financiación autonómica que aprobó el Parlamento andaluz y donde precisamente se concreta un cinco por 5 del PIB para la educación, un 7 por ciento para la sanidad y un 2 por ciento para servicios sociales. "Sería un respaldo y consolidación demostrar desde Andalucía que los servicios sociales se pueden blindar desde el autogobierno", ha agregado.

Por todo, Antonio Maíññp ha insistido en que si el PSOE se salió del Pacto Educativo estatal porque el PP no quería blindar el 5 por ciento en educación, "que sean coherentes y en Andalucía apoyen esta ley".

Entretanto, portavoces de todos los sindicatos presentes en la reunión con Podemos Andalucía e IULV-CA han coincidido en saludar la iniciativa legislativa de sendas formaciones al entenderla como una base importante para reforzar de la educación andaluza tras los años de crisis. No obstante, en muchos casos han apostado por ir más allá y que el compromiso se eleve hasta una inversión del 7 por ciento del PIB.