Madrid. el psoe dice a cifuentes que si no da explicaciones "lo mejor que puede hacer es dimitir y retirarse de la vida pública"

el psoe dice a cifuentes que si no da explicaciones "lo mejor que puede hacer es dimitir y retirarse de la vida pública"

3/04/2018 - 13:56

El PSOE dijo este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que debe aportar todas las explicaciones necesarias sobre su situación académica, porque, de lo contrario, "lo mejor que puede hacer es dimitir y retirarse de la vida pública".

Así lo indicó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados la portavoz del PSOE, Margarita Robles, cuando se le preguntó por la situación de Cifuentes en la víspera de que la presidenta madrileña comparezca en la Asamblea autonómica tras las informaciones de 'eldiario.es' que cuestionan su máster en derecho autonómico.

Tras esas informaciones, Robles apuntó que a cualquier político en activo le es "exigible" responsabilidad, transparencia y que ofrezca explicaciones públicas, y remarcó que en política es "muy importante la credibilidad" y, ahora, Cifuentes está en una "situación de dudas".

En este sentido, dijo que ante las "dudas" que existen tiene que ser "rápido" el esclarecimiento, porque de lo contrario se ahonda más en esas sospechas. A su juicio, Cifuentes "se está amparando en la oscuridad para no aclarar su máster" y parece que si no ha dado explicaciones es porque "no tiene nada que explicar". Si no da explicaciones convicentes, "lo mejor que puede hacer es dimitir y retirarse de la vida pública", agregó.

