Santander dice que Costas decidirá sobre la petición del Parlamento de parar los diques, no "avalada" por Ayuntamiento

3/04/2018 - 14:35

La alcaldesa de Santander, la 'popular' Gema Igual, ha indicado que el Parlamento de Cantabria deberá cursar la petición de parar los diques de La Magdalena, aprobada por el Pleno con el apoyo de todos los partidos salvo el PP, y a partir de ahí corresponde a la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente -que ejecuta las obras- resolver sobre dicha petición, que no está "avalada" por el Ayuntamiento de la ciudad.

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

"No es una petición del Pleno municipal" ni del "Partido Popular", ha remarcado la regidora de la capital, para recordar que la postura de su formación y del Consistorio ha sido siempre la misma: "Que haya playas en Santander". Y "la única manera", ha reiterado, es que construyan estos espigones, cuyos trabajos comenzaron el pasado mes de enero y que se han topado con el rechazo de colectivos sociales y políticos.

"El PP sigue pensando lo mismo. Si otros han cambiado, deberán dar explicaciones", ha apuntado Igual, para añadir que "lo que no nos vale es primero dar el vito bueno a un expediente y ahora, como parece que está de moda protestar, también nosotros nos unimos y protestamos. Eso no pasa en el Ayuntamiento de Santander. Pedimos que no pase en el resto de instituciones".

Después de asegurar que en el Consistorio "se mira todo" cuando hay un expediente sobre la mesa y cuando se aprueba, la alcaldesa ha considerado que "el debate" en torno a esta actuación "está más que superado", toda vez que ya "hubo" y, por tanto, "se pudo significar la gente".

Ahora bien, Igual ha reconocido que hay personas a las que no les "gustan" las escolleras y están "en su derecho" a manifestarlo. Pero, a renglón seguido, ha pedido ir "un poquito más allá: no me gusta, pero es necesario, porque necesitamos y queremos playas".

En este sentido, ha recordado que el sector turístico -ámbito en el que ella fue concejala de Santander durante quince años- está detrás de esta reivindicación de que "haya playa" y "por eso el dique es necesario".

Al hilo de lo anterior, la alcaldesa ha indicado también que el exdelegado del Gobierno en Cantabria Agustín Ibáñez (PSOE) anunció en su día, hace "muchos años", los diques como "la salvación" del sector turístico.