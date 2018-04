Xunta confía en tener en verano el informe de As Catedrais pero no ve "motivos para pensar que puede volver a ocurrir"

3/04/2018 - 14:47

Recuerda que municipios de menos de 20.000 habitantes no están obligados a tener plan de emergencias y defiende que se informó del riesgo

La directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, ha asegurado este martes que la Xunta confía en tener antes de verano el informe complementario sobre el estado de los acantilados de la Praia das Catedrais, aunque ha señalado que no hay "motivos" para "pensar" que un accidente como el del sábado "puede volver a ocurrir".

Díaz se ha reunido en Santiago con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y con representantes de la Dirección General de Costas para informarles de la decisión de la Xunta de encargar un informe de ingeniería sobre el estado de As Catedrais para complementar el geológico que en septiembre pasado confirmó la "inestabilidad" de estas rocas.

La decisión, tomada el lunes y ya comunicada a la Universidad de A Coruña, se produce tras la muerte el sábado de una turista vallisoletana que visitaba el arenal al recibir el golpe de una piedra que se desprendió de una de las grutas de la playa.

Ante esta situación y la posibilidad de que los acantilados hayan quedado afectados por los últimos temporales, los expertos consideran que un informe complementario de ingeniería es "lo más adecuado en este momento", ha dicho Díaz, que ha apuntado que, con este estudio en la mano, se "evaluarán soluciones o medidas a tomar".

ANTES DEL VERANO

Los ingenieros de caminos que realizarán este estudio harán primero "una evaluación previa" del informe y, después, los trabajos de campo necesarios en un área que Ana María Díaz ha recordado que es "amplia y abierta", con "muchísimas 'furnas'" y una gran superficie de acantilados.

Por este motivo, ha descartado fijar cuando podrán tenerse los resultados. El encargo hecho por Medio Ambiente, ha dicho, pasa por que "lo hagan en el menor tiempo posible". "Pero los tiempos los tendrán que marcar ellos, porque se trata de un estudio técnico, riguroso, serio y, por tanto, no es algo que nosotros podamos apurar", ha dicho la directora xeral, que ha confiado en tenerlo, en todo caso, "antes del verano".

RECOMENDACIÓN

A preguntas de los medios, Díaz ha defendido la información sobre riesgos que se da a los visitantes de la zona desde que en septiembre se emitiese el informe geológico del profesor Vidal Román.

Este estudio, ha indicado, recoge que "As Catedrais es una estructura y un entorno inestable", como "todas las playas" de la cornisa cantábrica, por lo que "existe una posibilidad" de desprendimientos y es "susceptible" de este tipo de caídas de piedras.

Sin embargo, ha recordado, los desprendimientos "son inciertos. Nadie puede predecir cuando se van a producir", por lo que "la mejor medida" que el experto recomendaba a la Xunta en ese informe "era incrementar la actividad informativa a los visitantes de esos riesgos".

"La consellería, recogiendo esas recomendaciones, lo que hizo fue incrementar la advertencia en su autorización", ha dicho Ana María Díaz, que ha subrayado que el usuario tiene que "aceptar explícitamente que conoce el contenido de esa información" a la hora de hacer la reserva de plaza en los periodos con control de acceso. Del mismo modo, la información también la da el personal contratado por la Xunta en estos periodos en el propio arenal y paneles informativos.

Durante la jornada del lunes se mantuvieron cerrados los accesos a las 'furnas' y durante el último día de control de accesos la Xunta realizó una "labor casi pedagógica", reforzando la "labor informativa" y recomendando a los visitantes que no entren en esta zona.

"Tenemos que ser prudentes. Tengamos en cuenta que As Catedrais se formaron hace 135.000 años y no teníamos constancia de ningún otro accidente. En principio, no hay motivos para pensar que puede volver a ocurrir un accidente", ha dicho la directora xeral.

COMPETENCIAS DE MEDIO AMBIENTE

Sobre las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, que recordó este lunes que las competencias de su departamento se limitan a la protección del espacio natural y no de las personas, Ana María Díaz ha recordado que así lo recoge la normativa y que, en todo caso, Mato "dijo que --las otras administraciones implicadas-- lo habían hecho, a su juicio, bien".

Del mismo modo, ha querido recordar que son los Parques Nacionales los que están obligados a tener un Plan de Evacuación y que la ley solo obliga a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a tener un Plan de Emergencias en sus playas. "En este caso, es voluntarista", ha indicado.