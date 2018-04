Vara tacha de "ocurrencia" la propuesta del PP de ceder cinco votos al PSOE para aprobar los presupuestos

3/04/2018 - 14:55

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha tachado este martes de "ocurrencia" la propuesta realizada por el PP sobre que el PSOE puede cederle cinco votos al azar que les permitan aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

MÉRIDA, 3 (EUROPA PRESS)

De esta forma se ha pronunciado Vara, a preguntas de los periodistas este martes en Mérida sobre las declaraciones del vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, en las que pedía al PSOE "cinco votos al azar" para que pudieran salir adelante los presupuestos.

"Una ocurrencia", ha espetado Vara al ser preguntado por las declaraciones de Maroto en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha rehusado valorar el proyecto de ley de PGE presentados este martes por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados, ya que no los ha visto todavía.

"No he podido mirarlos todavía, he estado toda la mañana liado y esta tarde los veré con tranquilidad", ha afirmado el jefe del Ejecutivo regional.

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado así este martes durante la presentación en Mérida de la programación del XXV El Alcalde de Zalamea.