Fernández asegura que "nadie" le ha dado "orden" para conceder ayudas por "interés personal o territorial"

3/04/2018 - 15:10

Antonio Fernández, exconsejero de Empleo y exviceconsejero del ramo, ha asegurado este martes en el juicio de la pieza política de los ERE que "nunca", en sus años en el Gobierno andaluz, nadie " le ha dado "orden" para conceder ayudas a alguien por "interés personal o territorial", aunque "sí le han preguntado" altos cargos, parlamentarios o alcaldes por conflictos laborales concretos.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

Fernández, para quien el Ministerio Público solicita una pena de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y malversación, ha continuado este martes respondiendo a las preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga por cuarta sesión consecutiva en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedías las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Tras esta respuesta del ex alto cargo, se ha visionado, a petición de la Fiscalía y como ya lo hiciera durante la declaración del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, una carta de noviembre de 2007 del presidente del comité de empresa de Primayor al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. En la misma se recoge que el presidente del comité había mantenido una reunión con el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Francisco Reyes, y éste le había trasladado que Zarrías le había comentado al consejero de Empleo, Antonio Fernández, que había que solucionar algunos problemas de los trabajadores, como el pago de las nóminas.

A este respecto, Fernández ha asegurado que no ha tenido conocimiento de esta carta y que lo que expresa la misma "no es verdad", pues "en modo alguno" Zarrías "nunca" le dijo "resuelve esto", en referencia a cualquier conflicto laboral. "Los parlamentarios me han preguntado por los conflictos en sus territorios pero de forma legítima", ha añadido. "La llamada de Guerrero tampoco es verdad", ha insistido.

El fiscal ha preguntado a Fernández si ordenó a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anteriormente Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), conceder préstamos a empresas con cargo al programa 31L, con el que se abonaban las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en virtud del convenio marco firmado entre IFA y la Consejería de Empleo en 2001, Fernández ha explicado que el 31L se usaba para "responder" a préstamos "fallidos" a empresas.

En este punto, ha explicado que la línea de préstamos a empresas era "preferida" frente a las ayudas "a fondos perdidos" a empresas en crisis en virtud del convenio marco entre IFA y Empleo e investigadas en la causa de los ERE. La línea de préstamos iba dirigida a empresas con debilidades y por eso "se ayudaba". Ante el impago de estos préstamos por parte de estas sociedades, el préstamo se transformaba en una ayuda a empresa "a fondo perdido" con cargo a la partida 31L.

ASOCIACIONES DE TRABAJADORES

De otro lado, ha defendido la labor de las asociaciones de trabajadores afectados por procesos de reconversión empresarial y que se unían en las mismas para la gestión de sus intereses, una figura que viene recogida en el derecho español y en la legislación laboral.

En este sentido, ha explicado que las ayudas o subvenciones concedidas antes del año 2000 a trabajadores se dieron de forma directa para suscribir posteriormente las pólizas "fracasaron" porque los beneficiarios no firmaban el convenio y "se convirtieron en colectivos marginales y muchos de ellos se dedicaron a actividades no sanas".

"El dinero, ahora, se le da para que suscriban una póliza que garantice la ayuda, siendo obligatorio el requisito de firmar el convenio", ha insistido, precisando que para que IFA/IDEA pagara a las aseguradoras antes los trabajadores tenían que recibir las ayudas y ceder el derecho del cobro a las compañías.