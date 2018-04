La Térmica programa más de un centenar de actividades culturales en el segundo trimestre del año

Federico Moccia, Gabino Diego, Carlos Saura, Rosa María Sardá, Lucía Etxebarría y Javier Moscoso, entre los ponentes de los ciclos

La Térmica, Centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, ha presentado este martes su programa de actividades para los meses de abril, mayo y junio de 2018 con un total de 115 actividades. Entre ellas, una nueva edición del programa Creadores de La Térmica, que acoge a seis artistas; Irene González, Ernesto Casero, Enar de Dios, Marco Moreira, Mirimari Väyrynen y Alejandro Ginés, seleccionados mediante una convocatoria que recibió más de 225 propuestas.

Este programa cumple cinco años, habiendo acogido a artistas como Dadi Dreucol, Omar Victor Diop, Emmanuel Lafont, Gala Knörr, Mac Svary, o Victoria Maldonado entre más de 30 artistas.

Los residentes trabajarán en sus proyectos artísticos hasta finales de mayo, y será el 1 de junio cuando se presentarán trabajos finales en una exposición colectiva, comisariada por el artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga Carlos Miranda.

RED FRIDAY, QUINTO ANIVERSARIO

Por otro lado, en relación con las celebraciones han recordado que en este trimestre se celebrarán tres convocatorias del Red Friday; un evento que se desarrolla los primeros viernes de cada mes con una programación especial para conmemorar el quinto aniversario de La Térmica, y en los que la música cobra todo el protagonismo este nuevo trimestre.

El 6 de abril se celebra la primera edición del festival Malagaze, sobre shoegaze y postrock que contará con las actuaciones de Apartamentos Acapulco, Arista Fiera, Linda Aguilala y Uniforms.

Posteriormente, el 4 de mayo La Térmica celebrará el concierto de Malagasy Gospel, cuyas integrantes vienen de Madagascar, y el 1 de abril La Térmica celebrará por cuarta vez el festival de música underground andaluza A Place Apart en una noche que culminará con una conversación con posterior sesión de dj de Lucía Etxebarría.

Para todas estas citas se contará con la proyección de documentales y cortos Bafta cedidos por el British Council, así como el habitual Rastro Nocturno de La Térmica y la presencia de una selección de foodtrucks gastronómicas.

Además, la música clásica también estará presente este trimestre con nuevos conciertos de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el VI Ciclo 'La Filarmónica frente al mar', que el 13 de abril estará dirigida por Gabriel Delgado y contará con Dragos Balan al violonchelo y la colaboración de la Escuela Reina Sofía, y el 11 de mayo estará dirigida por Manuel Hernández Silva y con Emin Kurkchyan al piano.

CICLOS DE CONFERENCIAS Y ENCUENTROS

Por otro lado, el resto de las actividades se organizará a través de conferencias, charlas, cursos, seminarios y talleres dentro de los más de cuarenta ciclos diferentes.

En ello, han apuntado, desfilarán una colección de especialistas, algunos internacionales, en sus terrenos o de figuras muy populares en su ámbito. Se contará con la presencia de actores como Gabino Diego o Angy Fernández, o figuras destacadas de nuestro cine como Carlos Saura, o el director y videoartista Juan Barrero con el que se continuará desarrollando la habitual colaboración entre la ECAM y La Térmica.

Ángel Gabilondo, exministro de Educación, los escritores Federico Moccia, Amelia Pérez de Villar y Tom Burns Marañón, los comisarios e investigadores Andrea Zarza y José Luis Espejo, o el autor e historiador británico afincado en España Giles Tremlett serán algunos de los protagonistas de este nuevo trimestre.

El Aula de Pensamiento político recibe a Javier Moscoso y Daniel Gamper, mientras que el ciclo Ellas y ellos dedicará sus conferencias a los estudio de los feminismos con Nuria Varela, Tània Verge, Otrasnosotras, Josune Muñoz o Noni Benegas. Signos de hoy recibirá a Claudio Zulian y José Ramón Ubieto, que debatirán sobre juventud, nuevas identidades y creación.

El ciclo 'Viajeras', coordinado por Cristina Morató, presenta una conferencia en la que la propia Morató nos acerca a la experiencia de mujeres pioneras en los viajes, ya sea históricas o contemporáneas, mientras que Myriam Seco relatará sus experiencias en Egipto como arqueóloga.

La Térmica Moda, coordinada por Patricia Soley-Beltrán, celebra la Swap Party coordinada por Marina López, una fiesta donde la gente se intercambia su propia ropa para renovar armarios. Ernesto Artillo y Málaga Knits completan este programa.

El ciclo Cocinando en La Térmica presenta al chef de Rocío Tapas Sushi Juan Bautista y a la cocinera-repostera de origen belga Cati Schiff, propietaria de Dulce & Salado. Además, visitarán La Térmica este trimestre autores como Pepe Larraz y Loulogio.

De igual modo, el periodista y especialista en música clásica Máximo Pradera presenta nuevas conferencias y discoforums en el ciclo ¿De qué me suena eso?, y el Aula Savia recibe al investigador Giorgio Samorini y a la neuróloga y nutricionista británica Natasha Campbell McBride para explicar en qué consiste el síndrome psicointestinal y la dieta GAPS. Por último, el Gabinete del sexo nos presenta en abril y junio a Juan de Val y Oscar Ferrani, y el ciclo Slowly dedica una conferencia al tantra con la experta, Astiko.

CONGRESOS Y EVENTOS

Habrá dos congresos dedicados al mundo de las nuevas tecnologías J On the Beach celebra entre el 21 y el 25 de mayo su cuarta edición y recibirá a representantes internacionales de Microsoft, Google, Pinterest o la Universidad de Cambridge. Y OpenSouthCode, el 1 y 2 de junio, dedicado en exclusiva al software y hardware libre y opensource. También se celebrará la primera feria de decoración, arquitectura, interiorismo e iluminación, Málaga Decora, del 2 al 5 de mayo.

Asimismo, han valorado que se consolida así esta primavera la creciente tendencia de La Térmica a convertirse en espacio de referencia para grandes citas internacionales. Málaga 451: La noche de los libros celebrará su cuarta edición el próximo 11 de mayo, con un programa que se dará a conocer en breve.

EXPOSICIONES Y CURSOS

También este nuevo trimestre, La Térmica se acercará al espectáculo del circo más fascinante del mundo, 'Cirque Du Soleil. Behind The Scenes' organizado por el Circo del Sol, que en estas fechas gira por España y que llegará a Málaga en junio.

En esta muestra se podrán ver elementos de vestuario de algunos de los espectáculos históricos más emblemáticos de esta compañía, además de otras piezas audiovisuales que desvelan algunos de los detalles más interesantes del proceso de creación de sus producciones. Se podrá visitar del 3 al 27 de mayo.

Además, se pueden seguir visitando las exposiciones 'The Beatles Vs. The Rolling Stones' de Terry O'Neill y Gered Mankowitz, hasta el 22 de abril; la muestra 'Málaga desde sus atalayas' de la Colección Fernández Rivero de Fotografía Antigua, hasta el 1 de mayo, y la exposición 'Palma-Palmilla' de la fotógrafa Marina Reina hasta el 13 de mayo. El 1 de junio se podrá conocer la exposición 'Creadores 2018', que estará vigente hasta el 8 de julio.

Por otro lado, una de las apuestas de La Térmica desde su inicio radicaba en la implementación de los canales de comunicación dependientes de las redes. El año pasado por estas fechas se renovaba la web de La Térmica, que ya cuenta con más de 2,5 millones de visitas.

Uno de los contenidos que mejor funciona es la videoteca, que reproduce vía streaming las distintas conferencias del espacio cultural, que después quedan alojadas en un archivo que cuenta actualmente con hasta 70 conferencias y que ha recibido un total de 168.000 visualizaciones del Canal de YouTube de La Térmica.

Actualmente, el Centro de cultura contemporánea cuenta con un 90 por ciento de ocupación en sus actividades formativas. Como avance de esta programación, La Térmica dio a conocer un total de 45 cursos y talleres cuya inscripción ya está disponible en la web.