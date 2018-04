Presupuestos. robles responde a rivera que no aceptan lecciones de "recién llegados" que viven del titular y la foto

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, remarcó este martes que los socialistas no aceptan "lecciones" de responsabilidad de Ciudadanos, porque si hay una formación "que ha sido partido de gobierno y con sentido de Estado" es el PSOE. "No vamos a aceptar que recién llegados que viven exclusivamente del titular y la foto nos den lecciones", afirmó al respecto la representante socialista.

De esta manera respondía Robles en una rueda de prensa en el Congreso ante la responsabilidad que le demandan partidos como el que preside Albert Rivera para que secunden las cuentas públicas que presenta el Gobierno para este 2018.

Según Robles, un partido como el suyo "que ha gobernado en momento muy difíciles" para España no acepta lecciones de responsabilidad de "nadie", menos aún de "recién llegados", en alusión a Ciudadanos.

Añadió que los socialistas lo han demostrado en recientes cuestiones como el pacto antiterrorista o la aplicación del 155 para salvaguardar el Estado ante la crisis política en Cataluña.

Robles respondía así a Rivera, quién sostiene que los partidos constitucionalistas "estamos obligados, nos guste o no, a entendernos" en determinados ámbitos, como argumento para evitar que los PGE dependan del voto de un partido nacionalista.

La portavoz socialista indicó que debe ser Cs quien explique su voto a favor de unos PGE que mantiene un "recorte social" que lleven al "furgón de cola" de la Unión Europea respecto al Estado del bienestar" y que en absoluto apuestan por el crecimiento ni la productividad.

RIESGO DEL USO DE DECRETOS

Así, dijo que en el "lío" de si son los PGE de Rajoy o de Rivera, el PSOE, "desde la responsabilidad como un partido de Estado que es y que piensa sobretodo en las clases medias y trabajadores, no puede de ninguna manera apoyar unos PGE que siguen esas políticas de reducción de gasto social propias del PP".

Por eso, cargó contra Cs y aseguró que la posición del PSOE es "clara" y no van a apoyar unos PGE que lo que hacen es seguir la tendencia de los últimos años de "una jibarización del Estado del bienestar".

A partes iguales, también criticó al Ejecutivo por presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales con seis meses de retrasos y sin saber si "van a tener los apoyos necesarios para salir adelante".

Por ello, como ya vienen haciendo desde que lo anunciara hace más de un mes el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, los socialistas creen que Rajoy debe someterse "cuando menos" a una cuestión de confianza, o en su caso convocar elecciones generales, si no logra los apoyos parlamentarios necesarios para superar las enmiendas a la totalidad.

Por último, en el caso de que no se tengan esos apoyos y el Ejecutivo opte por aprobar las medidas vía decretos, Robles recordó que éstos tienen un carácter "absolutamente excepcional" y que incluso desde el punto de vista jurídico habría "dificultades". "Que no eluda su responsabilidad y no ponga el foco en el PSOE", concluyó.

