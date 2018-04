Zahir Ensemble toca en el Central 'Metropolis' de Martín Matalon mientras se proyecta la cinta de Fritz Lang

La quinta entrega del ciclo Música(s) Contemporánea(s) mestiza literatura con cine y música en directo

El ciclo de Música(s) Contemporánea(s) aborda el 4 de abril su quinta entrega en el Teatro Central de Sevilla con una representación que combina la música, la literatura y el cine. Zahir Ensemble interpreta 'Metrópolis 1995', partitura que compuso Martín Matalon para el estreno ese año en París de la copia restaurada de la película de Fritz Lang de 1927. El compositor estará presente en el concierto, que comenzará a las 21,00 horas. Zahir Ensemble está compuesto por 16 instrumentistas más electrónica, y estará dirigido por Juan García Rodríguez.

Martín Matalon recibió el encargo de escribir una partitura sobre 'Metrópolis' del Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM). La partitura se estrenó en 1995 en el Théâtre du Châtelet, interpretada mientras se proyectaba por vez primera la copia restaurada de la célebre película de ciencia-ficción de Fritz Lang. La prensa dijo "salimos abrumados por esta inexpresable y rara experiencia sonora... una resonancia, un eco claro de su emoción fílmica".

Es así como 'Metropolis' ocupa un lugar fundamental en la creación de Martín Matalon pues le incita a una reflexión sobre la superposición del tiempo narrativo y del ritmo visual. En España la partitura y proyección han sido representadas en lugares tan significativos como la explanada del Museo Guggeheim de Bilbao, y en la programación del Festival Grec de Barcelona.

Martín Matalon (Buenos Aires, 1958) estudió en la Juilliard School of music de New York, donde obtuvo un Master en composición. En 1989 funda y dirige el ensamble Music Mobile basado en New York y dedicado al repertorio contemporáneo. En 2005 recibe un premio de la fundación J.S Guggenheimde New York y el premio del l'Institut de France Académie des Beaux-Arts. También tiene el premio Ciudad de Barcelona por Metrópolis.

En 1993 se instala definitivamente en París, donde el Ircam le encarga la música que se escuchará el miércoles en el Teatro Central. Luego de este trabajo considerable Matalon se sumerge en el universo de Luis Buñuel y escribe consecutivamente tres nuevas partituras para los tres films surrealistas del cineasta aragonés que realizó entre 1927 y 1932.

Por su parte, Juan García Rodríguez (Sanlúcar de Barrameda, 1974) estudió en el Aula de Música a los ocho años de edad con su tío Juan Rodríguez Romero y con Francisco Pérez Aranda, continuándolos posteriormente en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde se titula en Solfeo, Teoría de la música y Acompañamiento, Piano y Música de Cámara, siempre con las máximas calificaciones. Premios de Honor de Armonía (1994) y Música de Cámara (1996) y Mención de Honor en Piano (1995). Constante actividad de conciertos en España, Alemania y Austria, ya como solista de piano o clavecín en grupos de cámara.

Zahir Ensemble nace en Sevilla en 2005 tras un encuentro de reconocidos intérpretes afincados en esta ciudad. Desde sus comienzos determinan dedicarse a las grandes obras del siglo XX y sus compositores, y a la música más actual, especialmente, la española. La variabilidad de su plantilla les permite abordar obras para orquesta de cámara de gran formato.