El alcalde participa en una recogida de firmas por la "justa y necesaria" prisión permanente revisable

3/04/2018 - 15:26

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha acudido este martes a una recogida de firmas a favor de la prisión permanente revisable participada por su grupo en el Ayuntamiento e iniciada por "varios padres de personas afectadas por los crímenes más horrendos que recordamos en la historia reciente de España" a fin de conseguir adhesiones a una medida que es "justa y necesaria".

ALMERÍA, 3 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, Fernández-Pacheco ha señalado su apoyo a esta medida con la que se pretende que "aquella persona que no demuestre estar rehabilitada, no vuelva a la calle y no cree alarma social, o no sea susceptible de volver a cometer los crímenes que le llevaron en su origen a ingresar en prisión", según ha explicado.

Para el primer edil "no se trata de cadena perpetua" ni se pide "nada que no exista en la gran mayoría de países de nuestro entorno", por lo que se ha mostrado en contra de los grupos políticos que abogan por derogar esta medida.

"Confiamos en que sean muchos los almerienses que se sumen a esta iniciativa" y "que estampen su firma en estos documentos", ha dicho el alcalde, quien se ha mostrado de acuerdo en que no pueda "salir a la calle" quien "no demuestre estar rehabilitado".

El regidor ha asegurado que han sido "muchas las personas" quienes le han "parado" en la calle y les ha reclamado iniciativas para la recogida física de firmas más allá de la posibilidad de acudir las peticiones virtuales. Así, ha indicado que el grupo municipal del PP hará llegar las firmas "a las familias que hacen la convocatoria a nivel nacional" para que "se escuche la voz de todos los españoles y de almerienses".

Preguntado por si también apoyaría una reforma de la ley del menor a tenor de la próxima concentración que tendrá lugar el día 5 ante la Ciudad de la Justicia, el alcalde ha indicado que aún no conoce en detalle la petición que se realiza pero que "desde luego, si es de justicia y así lo entendemos, el PP lo apoyará".