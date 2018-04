Save the Children denuncia la desprotección que sufren los menores extranjeros no acompañados en la Comunitat

3/04/2018 - 15:36

Save the Children se ha sumado a la denuncia del Defensor del Pueblo sobre la vulnerabilidad de los menores migrantes que llegan solos a España y, en concreto, a la Comunitat, hecho sobre el que la organización lleva alertando hace varios años.

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

La ONG, ante el reciente informe del Defensor del Pueblo, ha mostrado su "preocupación" por el "caso omiso" a las denuncias de la institución en materia de protección a la infancia migrante por parte de las administraciones públicas. "Consideramos realmente alarmante el conflicto de intereses existente entre los menores y la Fiscalía General del Estado o sus homólogas autonómicas, cuando éstas tienen el papel de supervisar sus derechos en España", ha afirmado Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children.

El informe del Defensor señala "graves deficiencias" detectadas, un año más, en los procedimientos seguidos en varias comunidades autónomas para la determinación de la edad, entre ellas la Comunitat. En esta autonomía, según la ONG, "existe un Protocolo de Actuación Interinstitucional, consensuado en 2013 entre todas las instituciones y organismos pertinentes, que refleja los centros sanitarios donde realizar las pruebas, así como la existencia en cada provincia de un hospital de guardia las 24 horas".

Sin embargo, el informe también señala que existen "significativas carencias en la Comunitat en lo referido a centros hospitalarios de referencia, personal sanitario, pruebas a realizar y requisitos de los informes emitidos".

El documento alerta de que el protocolo interinstitucional "ni ha sido suscrito por las instituciones y organismos que lo elaboraron ni se ha publicado, circunstancias que hacen que se planteen dudas acerca de su implantación real y su posible desconocimiento por los organismos intervinientes".

Además, este protocolo, según el informe del Defensor del Pueblo, "no indica que tipo de pruebas se pueden practicar en cada uno de los centros médicos, lo que ha dado lugar en algunos de los casos examinados a un peregrinaje de los menores y de los agentes de policía que les acompañaban por distintos centros".

En uno de los casos que se trata en el informe, un hospital valenciano no pudo practicar una ortopantomografía --prueba para obtener una imagen general de los maxilares, la mandíbula y los dientes-- "por no contar con los aparatos necesarios", ni tampoco un TAC de hombro y clavícula, al "no poder interpretar la prueba para la determinación de la edad ósea". Dichas pruebas tampoco pudieron realizarse en el hospital de guardia designado en la provincia de Valencia.

Para el director territorial de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, "esta falta de información y de coordinación y estas demoras tienen un impacto directo en los niños posiblemente más vulnerables: aquellos que llegan hasta nuestro país solos".

"Según datos del Ministerio del Interior, en el caso de la Comunitat Valenciana, los menores extranjeros no acompañados tutelados en 2017 eran 238, lo que representa un incremento sobre el año anterior de más de un 40%", ha señalado Hernández, quien ha afirmado que "es imprescindible adaptar el sistema para poder dar la mejor atención a estos niños".

Y ha añadido: "Por la situación de los países de salida, pensamos que se va a incrementar de manera sostenida llegadas de estos niños en los próximos años, pero es imprescindible adaptar urgentemente el sistema de protección a esta realidad para asegurar el pleno cumplimiento de los derechos de estos niños que viajan solos en condiciones terribles".