Aguilar lamenta el "varapalo" del Gobierno al pacto contra la violencia machista porque "faltan 120 millones"

3/04/2018 - 16:14

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha asegurado que el Gobierno del PP "incumple" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al que "da un varapalo" porque "faltan 120 millones de euros de los 200 comprometidos".

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESSS)

En declaraciones a Europa Press, Aguilar explica que "el compromiso es que habría por parte del Gobierno una partida específica y directa de 200 millones de euros y nos hemos encontrado que han puesto 80 millones", lo que, a su juicio, "demuestra que el Gobierno no tiene ningún interés en que se desarrolle este pacto".

"Esto es un incumplimiento de un pacto de Estado que había levantado expectativas y es necesario para combatir la violencia de género", por lo que "no puede aparecer en los PGE faltándole 120 millones de euros", critica Aguilar, que agrega que "aquí no se puede hacer trampa" y considera este hecho "inadmisible".

En este sentido, explica que desde el Gobierno central les dicen que "del resto del dinero, 100 millones lo ponen las comunidades autónomas porque les va a llegar más financiación", pero "eso no es lo acordado", porque "había una partida específica" y lo que hace ahora el Gobierno "es recortarla", insiste.

De este modo, Aguilar incide en que se trata de una "varapalo serio" al pacto de Estado, lo cual "demuestra que el PP nunca ha creído en este pacto, que ha utilizado políticamente y a la hora de la verdad pone de manifiesto que no hay voluntad política por parte del Gobierno central".

Por último, Aguilar ha pedido al Gobierno y a Mariano Rajoy "que cumpla el compromiso adquirido" para que este pacto de Estado "se pueda hacer realidad", y que "no busque subterfugios y explicaciones que no van a ninguna parte y no responden a la verdad de lo acordado", porque las víctimas "no pueden esperar otro presupuesto".