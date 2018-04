La seguridad de los juzgados se adjudicó a una empresa sin plan en igualdad de género tras no avalarlo los trabajadores

La viceconsejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado este martes que se adjudicó por 17,8 millones de euros el contrato de la vigilancia de todas las sedes judiciales a la UTE Alerta y Control, a pesar de que esta empresa no tenía un plan en igualdad de género al no haberlo avalado el "conjunto de los trabajadores".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Así, lo ha indicado Díaz Ayuso durante su comparecencia de este martes en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, al objeto de informar sobre adjudicación del nuevo contrato de servicio de vigilancia y seguridad en los edificios donde están ubicados los órganos judiciales, fiscales y demás organismos adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

Así, ha explicado que a la hora de designar una de estas empresas se atendió a los criterios que se acordaron en la Mesa de Contratación compuesta por seis funcionarios adscritos a la dirección. Dichos criterios se basaban las empresas que cuentan con planes de igualdad de género, código deontológico, que hicieran una labor contra el acoso laboral y sexual, así como un plan de seguridad de control de inspección.

La valoración económica suponía el 50 por ciento del concurso y otras cuestiones como estas de formación o igualdad, el otro 50. Alerta y Control obtuvo 78 puntos en total y Sasegur, 62; pese a que el primero obtuvo un cero en el punto de un plan de género.

Este punto, ha sido afeado por todos los grupos de la oposición. La diputada de Ciudadanos Pilar Llop ha lamentado que la Alerta y Control cuando "no cumplía en relación con el de punto del acoso, en planes de igualdad y que, aun así, saliera ganadora".

"Solo contamos con dos empresas para este servicio y nos llama la atención que se haya ofertado un solo lote. Además, ya explica que el plan de seguridad presentado es muy genérico y en un segundo punto dice que el análisis sólo se ha realizado en seis sedes que no han presentado ninguna evaluación de riesgos y la empresa no debe tener el rigor que debería tener, ya que Alerta en planes de seguridad tiene una puntuación de cero puntos y Sasegur 10", le ha cuestionado Llop.

Por su parte, el diputado de Podemos Jacinto Morano ha recalcado que "suele ocurrir en esta comisión" en la que hay ocasión de analizar la contratación pública se ponen encima de la mesa "una pluralidad de datos que tiene que ver con una narración cronológica de lo que aquí ha ocurrido" y "no se encuentran explicaciones de lo sustancial de lo que ha motivado esta comparecencia".

"Nos resulta sorprendente y esperemos quien tenga una explicación para calificación de las ofertas económicas habiendo una diferencia de 60.000 euros, que pese a no tener un plan de igualdad acabamos adjudicando los contratos a la UTE", ha criticado también el diputado de Podemos.

El parlamentario socialista Diego Cruz le ha afeado a la viceconsejera que "sigue sin dar explicaciones" de "cómo fue el abono de facturas que no se correspondían a los servicios prestados".

"Alguien pagó lo que no debía y todo quedó en una especie de acuerdo y lo abonado de forma irregular y lo pagado de forma incorrecta es lo que se facturó de forma irregular y lo que se pagó en distintos trabajadores que eran víctimas de percibir las cantidades que no percibían de la vigilancia con armamiento. El tema de la seguridad privada huele mal", ha sostenido Cruz.

"INTENCIÓN DE SACAR UN TITULAR DE PRENSA"

Por su parte, el diputado popular Álvaro Moraga ha asegurado que el plan de igualdad de Alerta "obtuvo 28 puntos en el conjunto de los criterios de juicio de valor". "Hay que tener presente que este contrato ha pasado por los filtros debidos a una mesa de contratación que ha valorado los criterios para valorar la adjudicación y los funcionarios están debidamente capacitados para facilitar el otorgamiento de la adjudicación", ha explicado Moraga.

Así, el popular ha afeado a la oposición que "hacen valoraciones a la ligera y con la intención de sacar un titular de prensa".

Díaz Ayuso ha explicado que la empresa adjudicataria ha obtenido en el plan de seguridad y en todo puntos, menos en los planes de igualdad, que sí tenía uno pero "no estaba avalado por el conjunto de los trabajadores de esta empresa".

"Lo avaló CCOO, luego hay un plan de igualdad pero no estaba firmado por el conjunto de los trabajadores y esto no quita que el protocolo que era para el acoso sí estaba presentado y era mejor, y me pueden poner en tela de juicio si el pliego de condiciones hay una serie de puntos u otros pero nadie presentó ningún tipo de alegación cuando se pudo, y el criterio técnico de esos miembros de esa mesa es el que han determinado esos puntos", ha agregado.

Por último, la viceconsejera ha asegurado que ambas empresas son "muy potentes", pero no puede valorar ni una ni otra porque "sería poner en tela de juicio el criterio de la profesionalidad" de los componentes de esa mesa.