Company pide al PSOE que anteponga "el interés de todos los españoles al interés partidista"

3/04/2018 - 16:47

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, ha pedido este martes al partidos socialista que abandone el "No es No" y que anteponga "el interés de todos los españoles al interés partidista".

PALMA DE MALLORCA, 3 (EUROPA PRESS)

Según ha recogido en un comunicado al formación, durante una visita al barrio de Pere Garau, Company ha recordado que están "sobre la mesa" la aprobación del Régimen Especial de Baleares (REB) y el descuento del 75 por ciento de descuento de residente entre las islas y la península.

"A Baleares le interesa mucho que se aprueben estos presupuestos, pero por desgracia tenemos un PSOE instalado en el "No es No", que no está por la labor de ayudar a que España funcione bien y que piensa más en sus intereses partidistas que en los intereses de todos los españoles", ha señalado.

Entre otros beneficios de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el presidente del PP balear ha explicado que "de entrada" se recibiría más dinero por el anticipo a cuenta del sistema de financiación.

Asimismo, Company ha reconocido que la aprobación de los PGE "no será fácil" porque "el PP tiene los diputados que tiene en el Congreso y no son suficientes", por eso ha insistido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, para que convenza al líder socialista, Pedro Sánchez, para que permita la aprobación de los mismos.

PROYECTO DE LEY

El PP ha destacado que el proyecto de ley de PGE recoge una partida de 169 millones de euros en materia de inversiones para Baleares, 21 millones más que en los presupuestos de 2017, lo que supone un incremento del 14,1 por ciento con respecto el ejercicio del año pasado.

El principal incremento se produce en proyectos de Puertos y Aeropuertos, con 125 millones previstos. Además, desde los diferentes ministerios se invertirán 44 millones de euros, con un incremento notable por lo que se refiere al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, dentro del Plan CRECE para la ejecución de infraestructuras de depuración y saneamiento de aguas.

Por otra parte, los Presupuestos para 2018 también recogen el crecimiento de un 3 por ciento de las pensiones mínimas y las no contributivas. Las pensiones de viudedad subirán un 2 por ciento y otras pensiones de importe inferior a los 12.000 euros brutos anuales experimentarán incrementos de entre el 1 y el 1,5 por ciento.

Igualmente, las cuentas presentadas por el Gobierno también recogen la subida correspondiente de los salarios de los funcionarios, que se incrementará hasta en un 8,7 por ciento en tres años, que beneficiará a unos 38.000 trabajadores de la administración pública en Baleares.

Otras medidas son deducciones de 1.000 euros anuales en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) por gasto de guardería, 1.200 euros por cónyuge con discapacidad y la deducción por familia numerosa se incrementa en 600 euros anuales a partir del cuarto hijo, inclusive.