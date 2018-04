Un estudio consigue fotodetectores orgánicos que detectan la luz por debajo de su banda

3/04/2018 - 16:53

El trabajo permite su aplicación en la electrónica integrada

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Un estudio, liderado por la Technische Universität de Dresden (Alemania), en el que ha participado el grupo de Mariano Campoy-Quiles del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (Icmab-Csic), ha conseguido fotodetectores orgánicos que detectan la luz por debajo de su banda de absorción.

Se trata de un trabajo con una alta eficiencia, de un modo ajustable y con una longitud de onda muy precisa del espectro electromagnético, según ha informado Icmab-Csic este martes en un comunicado.

Los detectores comerciales actuales no pueden ajustarse a diferentes longitudes de onda y ocupan mucho más volumen, pero gracias a esta investigación se ha logrado un fotodetector que no depende de la estructura química de las moléculas en sí, sino de la interacción entre las dos especies y se puede modular en función de la geometría del dispositivo.

Este análisis puede permitir su aplicación en el campo de la electrónica integrada, en aplicaciones 'lab-on-a-chip', en colorimetría y en sensores térmicos, en los que se requieren dispositivos más pequeños y más portables que los actuales.

Este estudio se ha financiado por el Consejo Europeo de Investigación y por el Proyecto Severo Ochoa del Icmab, hecho por profesionales del Icmab, en colaboración con Dresden Integrated Center for Applied Physics and Photonic Materials (IAPP), el Institute for Applied Physics de la Technische Universität Dresden (Alemania) y el Beijing National Laboratory for Molecular Sciences (China).