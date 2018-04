El libro 'Una cámara en la Cámara' pone rostro a los hombres y mujeres que trabajan en el Parlamento andaluz

3/04/2018 - 17:41

El Parlamento andaluz ha acogido este martes la presentación del libro 'Una Cámara en la Cámara', que contiene 160 fotografías de Laura León y textos del periodista Antonio Avendaño y que abre una ventana para poner rostro a los hombres y las mujeres que trabajan en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. A través de sus páginas, los autores reflejan el día a día de los políticos, letrados, funcionarios, operarios, periodistas y ofrecen el perfil más desconocido del ámbito parlamentario.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

En la presentación de esta publicación, que ha tenido lugar en la Biblioteca de la Cámara, y en el que se han dado cita diputados, periodistas y personal del Parlamento, el presidente, Juan Pablo Durán, se ha mostrado convencido de que si la ciudadanía conoce sus instituciones y a aquellos que las componen, serán conscientes del compromiso y de la importancia que implica su participación en democracia.

Según una nota del Parlamento, la publicación de Laura León y Antonio Avendaño refleja desde otra perspectiva el trabajo político, el de los periodistas que cubren la actividad parlamentaria, el de funcionarios y operarios, y ofrece un pequeño homenaje a todas esas personas importantes pero menos conocidas que trabajan en la sede de la soberanía popular.

Se añade que dos grandes profesionales, Antonio Avendaño y Laura León --con una gran experiencia y una extensa carrera, que ha sido reconocida y premiada en diversas ocasiones-- han puesto rostro a estas personas, para plasmar la actividad de la Cámara, sus historias, rincones y detalles. El presidente del Parlamento lo los ha felicitado por una obra que, "con naturalidad y humanidad, ha captado lo mejor de los espacios de la Cámara y de las personas que en ella trabajan".

Combinando los textos de Antonio Avendaño, fruto de su ingenio y experiencia, y las fotos de Laura León, instantes que cuentan más de una historia, la publicación sorprende ya sea por sus detalles, por su arte, o por los sentimientos y emociones que despiertan.

Durán ha indicado que en el Parlamento trabajan a diario cientos de personas de diferentes departamentos sin los que el funcionamiento de la institución sería imposible de llevar a cabo: Secretaría General, Servicios Jurídicos, Régimen Interior, Seguridad, Ujieres, Informática, Personal de Mantenimiento, Prensa, Documentación; Gestión Parlamentaria, económica y de personal; Publicaciones, Biblioteca, Cafetería o Conductores.

"Ellos son los verdaderos protagonistas de este libro y a todos ellos, mi más sincero agradecimiento por el trabajo que realizan", aseguró el presidente, que agregó que es esencial para facilitar la labor de política y eso repercute al final en un mejor servicio a los ciudadanos a los que éstos representan desde sus escaños.

"La excusa de este libro es el 35 aniversario de la primera legislatura autonómica, cuando, tras las elecciones de la primavera de 1982, tenía lugar la solemne Sesión Constitutiva del Parlamento de Andalucía. Sin embargo 'Una cámara en la Cámara' no es un retrato institucional del Parlamento, sino más bien lo ontrario. Es una interpretación estrictamente personal de la primera institución andaluza a través de más de un centenar largo de fotografías que, sin hacer particulares distinciones entre diputados y empleados, pretende dejar testimonio impreso del trabajo de los hombres y mujeres destinados en la Cámara y del significado y alcance de ese trabajo en un Parlamento del siglo XXI", afirman los autores.

Laura León es fotoperiodista. Además de hacerlo como freelance en Oriente Medio, ha trabajado para medios nacionales e internacionales como El País, El Mundo, La Vanguardia, Público, The Guardian, Le Monde o The New York Times. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas y algunas de sus fotografías artísticas pertenecen a importantes colecciones privadas. Ha sido Premio Fundación Jiménez Becerril 2017 y Premio Andalucía de Periodismo 2016.

En la presentación, Laura León ha destacado que el trayecto de este libro ha sido largo y lleno de aventuras, que comienzan con su fascinación por las fotografías de Pete Souza en la Legislatura de Obama, por el poder que tienen para familiarizarse con un personaje con el que nunca ha cruzado una palabra . Así, subrayó que, haciendo posible esta idea, el Parlamento de Andalucía ha dado "una lección de actualización y de transparencia" y reconoció que el trabajo ha hecho que sienta orgullo de su cámara, y de la Cámara.

Antonio Avendaño es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en periódicos de Castilla-La Mancha y Andalucía. Fue redactor jefe del Diario Jaén y de El Correo de Andalucía. Dirigió los servicios informativos de la Junta de Andalucía de 2002 a 2007 y la edición andaluza del diario Público de 2007 a 2012. Premio de Andalucía de Periodismo en 1998, en 2013 fundó el periódico digital Andalucesdiario.es

En su intervención, Avendaño ha apuntado que este es un libro que "habla bien de los políticos y la política" y sobre políticos y periodistas, señaló que, además de necesitarse, son colectivos que comparten la trascendental función en democracia de gestionar el espacio público. "Si el lenguaje público se devalúa o se encanalla la responsabilidad no es sólo de la furiosa gente anónima que cabalga sin freno por Internet, sino sobre todo de quienes administramos el vocabulario público e imprimimos un determinado tono a la conversación social", reflexionó.