PGE.- El PSOE considera que los Presupuestos para Málaga suponen "de nuevo una oportunidad perdida"

3/04/2018 - 17:57

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado este martes que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno central ha presentado suponen "de nuevo una oportunidad perdida" para la provincia de Málaga.

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado en una primera valoración de las cuentas tras mantener una reunión de trabajo con el Grupo Parlamentario Socialista del partido en Málaga para analizar las diferentes partidas que vienen asignadas a la provincia.

Ruiz Espejo ha señalado que estos presupuestos diseñados por el PP no recogen las inversiones para las principales necesidades de la provincia de Málaga, "que vuelven a relegar a Málaga a la cola de la inversión" en el conjunto nacional y por consiguiente "no ayudarán a la recuperación económica, no ayudarán a la consolidación de la creación de empleo y no ayudarán a las principales actividades económicas de nuestra provincia".

En este sentido, también ha lamentado que las infraestructuras necesarias en Málaga se verán relegadas de nuevo porque no se recogen en los presupuestos o bien las cantidades asignadas a los mismos son "irrisorias" y por tanto "no habrá forma de ejecutarlas en un tiempo razonable o en otros casos se quedarán sin ejecutar como hemos visto en los últimos años".

"Aparecen fondos para el Centro Oceanográfico que no se han ejecutado en años anteriores, aparecen fondos para la Biblioteca Pública del Estado que no se han ejecutado en años anteriores y nos tememos que a pesar de que llegan tarde, estos presupuestos llegan con poco dinero para las inversiones que la provincia de Málaga necesita", ha enumerado.

Por último, desde el PSOE han recordado que los últimos presupuestos de un gobierno socialista en 2011, ya en crisis, "destinaron a Málaga cinco veces mas que estos presupuestos del PP que conocemos hoy, diferencia que se acentúa si se compara con los 1.200 millones de euros que el Gobierno de Zapatero destinó a Málaga en el año 2008".

"El PP habla de recuperación económica pero sigue castigando a Málaga, condenándola a la cola de la inversión en el conjunto de España", ha concluido el secretario general del PSOE de Málaga.