Cajasol.-El mítico grupo Alameda, protagonista este jueves en 'Los Jueves en la Cuarta' de la Fundación Cajasol

3/04/2018 - 18:04

El ciclo 'Los Jueves en la Cuarta' de la Fundación Cajasol acoge esta semana el concierto del mítico grupo Alameda, con su líder y fundador Pepe Roca al frente de una formación que se presentará en formato cuarteto. La cita será este jueves, 5 de abril, a partir de las 21,00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo de la sala Juan Ramón Jiménez de la entidad, ubicada en la calle Puerto, 10, cuarta planta.

HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)

Creado en los años 70, Alameda fue uno de los grandes exponentes del llamado rock andaluz y alcanzó grandes cotas de éxito a nivel nacional. Con una dilatada trayectoria y con una formación renovada tras la disolución del grupo y una posterior reunión (solo permanece Pepe Roca), Alameda sigue siendo un gran referente, no solo en la música onubense, sino a nivel nacional, como demuestras algunas de sus últimas colaboraciones con Alejandro Sanz, entre otros artistas de gran relevancia.

La tercera temporada de 'Los Jueves en la Cuarta' traerá al escenario de la Fundación Cajasol hasta el 31 de mayo 12 citas musicales que incluirán 9 conciertos, además de una Jam Session, un taller de batucada y una mesa redonda de la música en Huelva, según ha informado la Fundación Cajasol en una nota de prensa.

Tras el concierto de Alameda, el ciclo continuará con Waltrapa (12 de abril), The Dreamers (19 de abril) y el taller de batucada (26 de abril). Durante el mes de mayo, One Love, el tributo a Bob Marley, actuará el día 10, Mingo Balaguer and Blues Intruders lo hará el día 17 y el cantautor onubense Alejandro Rivera lo hará el 24, presentando su nuevo disco.

Cerrará la programación el 31 de mayo una mesa redonda sobre la música de Huelva (19,00 horas) que reunirá a artistas, programadores y productores para tratar el momento que vive la música onubense.

Con esta programación, la Fundación Cajasol pretende poner en valor el talento de músicos, grupos y artistas de diferentes estilos, tanto locales como de fuera, así como acercar al público una oferta cultural estable y variada dirigida a públicos de distintas edades y gustos.