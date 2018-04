Miles de bomberos de toda España reivindican en Oviedo que se regule su actividad mediante una ley marco

3/04/2018 - 18:04

La viuda de Eloy Palacio califica de "lapidaria" la sentencia que afirma que su muerte se debió a una imprudencia

OVIEDO, 3 (EUROPA PRESS)

Miles de bomberos de toda España se han manifestado este martes en Oviedo para recordar a Eloy Palacio, el bombero fallecido en el incendio de Uría, y para solicitar al Gobierno de España que regule su actividad a través de una ley marco que contemple aspectos como su seguridad y protección en caso de accidente.

La convocatoria, bajo el lema 'Todos somos Eloy', ha surgido después de que la sentencia que atribuye la muerte de Eloy Palacio a una "imprudencia temeraria". Un fallo judicial que según Juan Carlos Fernández Granda, compañero del bombero fallecido deja con el "culo al aire" y con "sensación de desamparo" a todos los bomberos españoles.

Así, en referencia al recurso que ha presentado la familia en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha esperado que otro juez ofrezca otro fallo "totalmente distinto y que nos proteja".

Por eso, la concentración, además de recordar a Eloy Palacio y apoyar a su familia, quiere ser el comienzo de "una andada junta" de los bomberos del país para exigir al Gobierno de España que regule su actividad mediante una ley marco "en la que se contemple aspectos tan básicos como es su seguridad y protección en caso de accidente", ha indicado Fernández Granda.

Además, los bomberos han pedido la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, el socialista Ricardo Fernández Rodríguez, porque, según el bombero, en dos años no se han tomado medidas.

"Hasta ahora solo han habido buenas palabras y apuntar en la libreta, pero no soluciones. Lo único es esta sentencia judicial en la que nos desamparan por completo, pedimos soluciones y como en estos dos años no las ha habido que venga una persona nueva a solucionarlo", ha afirmado.

Por otro lado, el bombero gallego y vicepresidente de la coordinadora de bomberos a nivel estatal, Miguel Uclés, ha afirmado que Oviedo tiene que saber "que todos los compañeros del Estado reconocemos que Eloy hizo un buen trabajo e hizo lo que tenia que hacer"

"La sentencia judicial nos destroza colectivamente, porque hace que no podamos interpretar nuestros trabajo como debemos hacerlo. Nosotros nos debemos a los ciudadanos, a la sociedad y si no tenemos capacidad de decisión no podemos llevarlo a cabo", ha afirmado Uclés.

En ese sentido, ha abogado porque se legisle a nivel estatal la figura del bombero ya que "cada vez que actuamos nos va venir a la mente que nos vamos a exponer y que no estamos protegidos legalmente, entonces no se entiende la figura del servicio público", ha sentenciado.

La concentración, que partió de Uría 58, donde se produjo el incendio en que falleció Eloy Palacio, recorrió el centro de Oviedo hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde en estos momentos se celebra el Pleno municipal, ha contado con la asistencia de bomberos locales y autonómicos de todo el Estado, sobre todo, además de asturianos, de Galicia, Castilla y León o País Vasco.

A su paso por la calle Uría, los manifestantes han sido aplaudidos por numerosos viandantes, que se pararon a aplaudir a los bomberos en señal de homenaje a Eloy Palacio.

"SENTENCIA LAPIDARIA", AFIRMA LA VIUDA

La viuda del bombero fallecido en Uría, Marta Valle, que ha encabezado la manifestación junto a los compañeros de Eloy Palacio, ha calificado de "lapidaria" la sentencia que establece que el fallecimiento se debió a una imprudencia y que el Ayuntamiento de Oviedo no tiene ninguna responsabilidad. "Dónde están las pruebas para llegar a esa conclusión, para decir que fue una acción imprudente", se ha preguntado.

Así, ha pedido que se investigue lo sucedido, porque "cayeron dos edificios en la calle Uría, falleció una persona, hubo otra herida y aquí no hay ningún responsable, lo único que se hizo es intentar ocultar la realidad y hundir la familia, la reputación de Eloy y la de todos los bomberos", ha afirmado.

Valle, que ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha afirmado que después de la sentencia había perdido el animo, "pero la manifestación de hoy y llevar toda la semana recibiendo apoyo de parques de bomberos, me ha vuelto a dar fuerzas a mi, a mis hijos y a toda la familia".

"Vamos a estar con ellos para conseguir que las administraciones no den la espalda cuando ocurre un accidente a las personas que están encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos", ha sentenciado.