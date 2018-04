La obra teatral 'Oleanna', con Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez, llega este viernes a Trigueros

3/04/2018 - 18:46

Los actores Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez protagonizan la obra 'Oleanna', que este viernes llega al Teatro Municipal de Trigueros (Huelva). Escrita por David Mamet, su estreno en 1992 estuvo rodeado de polémica, al coincidir con el juicio contra el juez Thomas, candidato al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, acusado por acoso sexual a una profesora universitaria. El montaje, dirigido por Luis Luque y producido por El Cuervo, Txalo Producciones y Pentación Espectáculos, podrá verse a las 21,00 horas.

TRIGUEROS (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

Se trata de una versión hecha por Juan V. Martínez Luciano de la polémica obra de David Mamet. La escenografía corre a cargo de Mónica Boromello, la iluminación queda en manos de Juan Gómez Cornejo y el vestuario de Almudena Rodríguez, según han informado desde Pentación Espectáculos en una nota de prensa.

En el año 1992, el año en que el 41º presidente de los Estados Unidos, George H. W. Bush, apuraba su único mandato, vio la luz 'Oleanna', obra del dramaturgo estadounidense David Allan Mamet (Chicago, 1947).

Carol es una estudiante universitaria que llega al despacho de su profesor a pedir que le suban la nota de una asignatura, de manera que a partir de esta sencilla premisa arranca una de las obras más turbadoras de David Mamet.

La función se estrenó coincidiendo con una causa que tenía lugar en los tribunales: la denuncia contra el juez Thomas, candidato al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por acoso sexual a una profesora universitaria. La obra se estrenó con gran polémica, se vivieron episodios vehementes llegando a ver espectadores enfrentados a puñetazos en el vestíbulo del teatro después de la representación. Algunos sectores de la sociedad estadounidense acusaron al autor de oportunista, misógino y machista.

Por su parte, Mamet se defendió alegando que él había comenzado a escribir 'Oleanna' muchos meses antes del caso y que como autor dramático no tenía ninguna responsabilidad política: "Soy un artista, escribo obras, no propaganda política. Si buscan soluciones fáciles, enciendan la televisión. Yo no tengo respuestas", dijo.

Mamet, evidentemente, es un autor que huye de las verdades absolutas, de los dogmas preestablecidos y de lo políticamente correcto, de ahí que se califique al autor, entre otras muchas cosas, de polémico.

'Oleanna' es una historia sobre la lucha de poder entre dos personas. Eso sí, una encarnizada lucha donde se mezcla el acoso sexual además de cuestionar el sistema académico vigente para sugerirnos que hay algo más de lo que parece a primera vista, queriendo revelar una verdad oculta.

Mamet cuenta que estos dos personajes están equivocados y que al mismo tiempo llevan razón. La lectura de 'Oleanna' provoca desasosiego e incertidumbre en este mundo donde necesitamos identificar "claramente quién es el malo y quién es el bueno y si no llegamos a descubrirlo realmente es porque todos somos esa estudiante y todos somos ese profesor".