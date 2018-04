El PSOE de Parla advierte a Podemos que "no admitirá presiones" para apoyar una moción de censura contra el PP

3/04/2018 - 18:52

El PSOE de Parla ha advertido a Podemos que "no admitirá presiones" para apoyar su moción de censura contra el Partido Popular, ya que "no es serio y es de una falta de transparencia absoluta", reclamar el apoyo a una iniciativa de la que "han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Desde el PSOE de Parla queremos poner de manifiesto que no admitimos presiones. Lo primordial es que se trata de poner en el centro de la negociación los intereses de los ciudadanos de Parla", señalan los socialistas en un comunicado.

En este sentido, añaden una propuesta "seria, lejos de personalismo, se debe basar en conversaciones serias". "No comprendemos esta urgencia ahora para echar a un gobierno del PP que por supuesto no nos gusta pero que no estaría ocupando el lugar que ocupa si no se lo hubiese facilitado la misma persona que ahora pretende liderar dicha moción", cargan contra Podemos.

Aquí apuntan contra la edil Ana Ferreira, que "pudo en 2015 favorecer un gobierno de izquierdas pero prefirió dárselo al PP, no refrendando la iniciativa que promovía el PSOE". "Ahora parece dar el empujón del mal estudiante antes del verdadero examen que suponen las elecciones y eso exige explicaciones muy claras a los vecinos de Parla. ¿Qué ha cambiado ahora con respecto a hace 3 años?", se preguntan.

Por último, afirman que "seguirán esperando" la celebración de una reunión con Podemos para "conocer en profundidad la hoja de ruta que pretenden llevar a cabo, para trazar un proyecto común y sólido".