El Consell lamenta que los valencianos siguen "en el furgón de cola" como antepenúltimos en inversión por habitante

3/04/2018 - 18:57

El Gobierno valenciano ha lamentado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 continúan dejando a los habitantes de esta autonomía "en el furgón de cola", ya que la Comunitat Valenciana ha pasado "de ser la última a la antepenúltima en inversión pera cápita", solo por detrás de Canarias y Navarra.

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo han aseverado fuentes del Consell en una primera lectura de las cuentas del Estado para el próximo ejercicio, que contemplan que la inversión territorial en la Comunitat Valenciana asciende a 740,36 millones, un 25,6% más que el año anterior.

No obstante, desde el Ejecutivo autonómico han advertido: "Cuando se baja a la realidad, lo que hay es que hemos pasado de ser los últimos en inversión per capita a los antepenúltimos" por lo que ese "supuesto incremento no nos saca del furgón de cola".

"UN EURO MENOS"

Además, han hecho notar que la inversión por habitante es de 150 euros en la Comunitat Valenciana, mientras que la media de todas las CCAA es de 237. "Eso significa que estamos a 67 euros de la media, no de la comunidad mejor financiada --resaltan-- y el año pasado estábamos a 66, lo que implica que en términos absolutos cada valenciano recibe un euro menos". "No es que no converjamos con la media, es que nos alejamos un euro", han reprochado.

Asimismo, han afeado al Gobierno central que la Comunitat continúa "lejos" de lo que le corresponde, ya que, pese a suponer el 10,6 por ciento de la población, solo recibe una inversión equivalente al 7,31 por ciento.

Por todo ello, han denunciado: "Seguimos teniendo unos PGE que en nada ayuda a la Comunitat Valenciana lidere el crecimiento económico" a pesar de datos positivos, como el de la reducción del paro conocido hoy, que sitúa a esta autonomía a la cabeza de la recuperación de puestos de trabajo en marzo.