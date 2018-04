PGE.- Caraballo señala que los presupuestos "cumplen los peores pronósticos y generan más desigualdad"

3/04/2018 - 19:30

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha señalado este martes que con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2018 "se cumplen los peores pronósticos". En este sentido, el dirigente socialista ha apuntado que "no solo llegan tarde, sino que lo hacen mal, porque no contemplan las principales reivindicaciones, además de generar más desigualdad, precariedad y minimizan el Estado del Bienestar".

HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto en un comunicado Caraballo este martes, tras la presentación del anteproyecto de ley de los PGE, y ha insistido en que estas cuentas vuelven a ser "un engaño" para esta provincia y "un fraude" para los onubenses.

"No son reales porque no responden a las necesidades de esta provincia y vienen a recortar las cifras con respecto al año anterior, por lo que reflejan un agravio del PP a Huelva desde que llegó al Gobierno a finales de 2011", ha remarcado.

Para el líder socialista, "los PGE evidencian el trato humillante que el Partido Popular da a Huelva y dejan patente, una vez más, la discriminación y el desprecio a esta provincia en todas sus facetas". Por lo que ha tildado estas cuentas generales de "timo" a los onubenses.

En esta línea, el máximo representante provincial de los socialistas ha subrayado que, con ello, "el PP certifica su absoluto maltrato a esta provincia, sin futuro en infraestructuras y con unas cuentas completamente antisociales".

"No escuchan tampoco a nuestros pensionistas y mayores al no incorporar la reclamación de la subida del IPC en las pensiones, solo le aportan más incertidumbre e inseguridad; tampoco incluyen recursos para garantizar el Pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres; ni cumple con nuestro Estatuto porque no invierte según nuestro peso poblacional", ha precisado el socialista, quien ha añadido que "con estas cuentas el Partido Popular vuelve a consumar, año tras año, su plan de daño y castigo a esta provincia".