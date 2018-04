Madrid. el ayuntamiento escolarizará a los hijos de solicitantes de asilo y pedirá indemnización al estado o la comunidad

El Ayuntamiento de Madrid va a escolarizar a los hijos de los solicitantes de asilo que viven en la ciudad mientras el Gobierno central les da cita para adquirir formalmente dicho estatus. Posteriormente pedirá la indemnización correspondiente por los gastos a la administración a la que competa, el Estado o la Comunidad.

Así lo anunció la alcaldesa, Manuela Carmena, este martes, en su visita al centro Pinar de San José, que, una vez terminada la Campaña del Frío en la que acogía a personas sin hogar, se va a acondicionar para facilitar 149 plazas a los solicitantes de asilo; el dispositivo de Vallecas es el otro centro de acogida que se va a reutilizar de esta forma hasta sumar 300 plazas.

"El Ayuntamiento no va a dejar a nadie en la calle", garantizó, aunque admitió la dificultad de reconvertir en alojamientos para familias lo que antes eran dependencias para individuos, dando "a este espacio el aspecto más cercano a un hogar", y la de tener que "escolarizar a todos los niños" en los ocho o nueve meses que el Ministerio está tardando en dar cita a los solicitantes de asilo.

"Tenemos que estudiar si nos corresponde recibir la indemnización correspondiente de las administraciones competentes", explicó, aclarando que en cualquier caso el Ayuntamiento cubrirá estas necesidades. "Vamos a seguir destinando recursos hasta donde podamos".

La alcaldesa explicó que la primera teniente de alcalde y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, quien también visitó el centro, está en conversaciones con el Ministerio pero que todavía no les han dado una respuesta. Higueras detalló que el Gobierno aduce que no se trata de solicitantes de asilo hasta que no se formaliza la solicitud, cosa que sólo se realiza cuando se les da la entrevista ocho o nueve meses después, y hasta entonces "están en el limbo". Carmena apostilló que todos los convenios internacionales firmados por España señalan que uno es solicitante de asilo desde que lo solicita, y en ese momento hay que iniciar el procedimiento.

