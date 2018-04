PGE.- Clavijo avala unas cuentas estatales que incluyen más de 1.500 millones para Canarias

3/04/2018 - 19:43

El presidente avanza que el nuevo convenio de carreteras durará seis años con una inversión anual prevista de 308 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este martes su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque "hacen justicia" con las islas, con partidas específicas para el archipiélago que ha cuantificado en unos 1.567 millones a través de la negociación de la 'agenda canaria'.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, Clavijo ha comentado que para Canarias y sus ciudadanos es "importante" que se aprueben los presupuestos más allá de las "tácticas partidistas".

En su opinión, Canarias "no se puede permitir un frenazo" en el crecimiento económico y por ello, ha incidido en que su Gobierno va a "trabajar siempre" para que se aprueben los presupuestos porque el archipiélago no puede "quedar al albur" de lo que pase en Cataluña o de los "movimientos" de los partidos políticos.

En el desglose por partidas, el presidente canario ha destacado que tras haber desvinculado el REF de la financiación autonómica el año pasado, se recogen 417 millones, pero la cantidad "es superior", según ha transmitido el Ministerio de Hacienda al Ejecutivo.

En cuanto al convenio de carreteras, ha comentado que la negociación está casi ultimada y constará de 1.200 millones durante seis años, a razón de 200 millones por ejercicio, a lo que se sumarán 108 millones cada año en concepto de ejecución de sentencias del Supremo por incumplimiento del anterior convenio, de tal manera que las islas recibirán 308 millones anuales.

Además, ha comentado que se negociará que la prórroga del convenio pueda ser por seis años.

Dávila ha precisado, no obstante que aunque finalmente no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado "habrá convenio de carreteras" porque se ha negociado y, en todo caso, también hay varias sentencias del Supremo que "condenan" al Estado.

Clavijo ha dicho también que habrá un plan de empleo y otro de infraestructuras educativas por 42 millones cada uno, más otro de 40 millones de obras hidráulicas y otros 15 millones en concepto de infraestructuras turísticas, obras que permitirán ganar "competitividad" a las islas a través de un "buen empujón" a la ejecución de infraestructuras.

El presidente se ha mostrado también satisfecho de poner una "pica en Flandes" con una partida de 5 millones para el transporte de plátano, una cantidad "aún pequeña" pero que servirá para paliar los efectos de la entrada del banano en la Unión Europea, que "cada vez es más fácil".

Asimismo, ha valorado que la ayuda al transporte por carretera suba hasta los 47 millones, lo que permitirá poner en marcha el bono residente canario para mejorar la movilidad, y que se consoliden las bonificaciones a las cuotas a la Seguridad Social a jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.

En cuanto al superávit, ha valorado que se permita a las Comunidades invertir en inversiones financieramente sostenibles como hospitales, infraestructuras turísticas o investigación y desarrollo porque suponía "castigar" a quien lo había hecho bien, si bien ha confesado que no están satisfechos con el texto porque tiene menos flexibilidad que las corporaciones locales.

CREE "CORREGIBLE" QUE SE AUMENTE LA SUBVENCIÓN AÉREA

Clavijo también ha dicho que está "sorprendido" porque no se ha incluido en las cuentas el aumento de la subvención al 75% para el transporte Canarias-Península porque ha sido apoyado por el Parlamento y el Congreso, si bien cree que será "corregible" en el trámite de enmiendas porque hay un "compromiso" de todas las fuerzas políticas.

"No me cabe en la cabeza que no lo vayan a apoyar", ha indicado, al tiempo que ha precisado que el REF económico debe estar aprobado antes de la enmienda a la totalidad al presupuesto para que tenga reflejo este año en las cuentas y en el Estatuto de Autonomía para así "no depender de la aritmética parlamentaria".

Clavijo ha dicho que si los PGE salen adelante, entrarán en vigor en el mes de agosto, lo que deja apenas cuatro meses al Gobierno para ejecutar las partidas, lo que conllevará un "esfuerzo" extra a la Comunidad Autónoma, tal y como ocurrió el año pasado, donde finalmente la ejecución presupuestaria superó el 96%.