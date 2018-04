Almeida contesta a colau que "para ser demócrata hay que respetar el estado de derecho"

3/04/2018 - 19:43

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, contestó este martes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que "para ser demócrata hay que respetar el Estado de derecho" y "respaldar a aquellas personas que están siendo asediadad exclusivamente por sus ideas", que, a su juicio, es lo que ella "no ha hecho con el proceso independentista en Cataluña"

Antes de dar un paseo en bicicleta para denunciar la inseguridad que sufren los ciclistas en Madrid, Almeida valoró las declaraciones realizadas esta mañana por Colau en la inauguración de la exposición 'No pasarán. Madrid 1936. 16 días', en la que se refleja la resistencia republicana en la capital contra el ejército franquista. La alcaldesa de Barcelona interpretó que no se puede ser demócrata sin ser a la vez antifascista.

El portavoz popular, quien puntualizó que "esta exposición tiene que ser de reconciliación y no de enfrentamiento", respondió a Colau que "para ser demócrata hay que respetar el Estado de derecho, que es lo que Colau no ha hecho con el proceso independentista en Cataluña". Este edil popular señaló que también hay que "respaldar a aquellas personas que están siendo asediadas exclusivamente por razón de sus ideas en Cataluña", por lo que sentenció que la alcaldesa de Barcelona "no puede dar lecciones de democracia a nadie".

